https://1prime.ru/20250522/kosmos-857823048.html

Путин назначил Крикалева спецпредставителем по сотрудничеству в космосе

Путин назначил Крикалева спецпредставителем по сотрудничеству в космосе - 22.05.2025, ПРАЙМ

Путин назначил Крикалева спецпредставителем по сотрудничеству в космосе

Президент России Владимир Путин назначил спецпредставителем по международному сотрудничеству по космосу Героя России Сергея Крикалева, освободив от этой... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T12:56+0300

2025-05-22T12:56+0300

2025-05-22T12:56+0300

общество

россия

архангельская область

владимир путин

юрий борисов

роскосмос

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил спецпредставителем по международному сотрудничеству по космосу Героя России Сергея Крикалева, освободив от этой должности экс-главу "Роскосмоса", ныне сенатора от Архангельской области Юрия Борисова, соответствующий указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Константиновича", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Юрия Борисова.

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общество , россия, архангельская область, владимир путин, юрий борисов, роскосмос