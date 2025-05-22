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Путин назначил Крикалева спецпредставителем по сотрудничеству в космосе
Путин назначил Крикалева спецпредставителем по сотрудничеству в космосе - 22.05.2025, ПРАЙМ
Путин назначил Крикалева спецпредставителем по сотрудничеству в космосе
Президент России Владимир Путин назначил спецпредставителем по международному сотрудничеству по космосу Героя России Сергея Крикалева, освободив от этой... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T12:56+0300
2025-05-22T12:56+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил спецпредставителем по международному сотрудничеству по космосу Героя России Сергея Крикалева, освободив от этой должности экс-главу "Роскосмоса", ныне сенатора от Архангельской области Юрия Борисова, соответствующий указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Константиновича", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Юрия Борисова.
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Общество , РОССИЯ, Архангельская область, Владимир Путин, Юрий Борисов, Роскосмос
Путин назначил Крикалева спецпредставителем по сотрудничеству в космосе
Путин назначил Крикалева спецпредставителем по международному сотрудничеству в космосе
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил спецпредставителем по международному сотрудничеству по космосу Героя России Сергея Крикалева, освободив от этой должности экс-главу "Роскосмоса", ныне сенатора от Архангельской области Юрия Борисова, соответствующий указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Константиновича", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Юрия Борисова.
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