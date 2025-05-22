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Кравцов: для экономики РФ подготовят 1 млн рабочих кадров до 2028 года

Кравцов: для экономики РФ подготовят 1 млн рабочих кадров до 2028 года - 22.05.2025, ПРАЙМ

Кравцов: для экономики РФ подготовят 1 млн рабочих кадров до 2028 года

Подготовка для ключевых отраслей российской экономики 1 миллиона рабочих кадров до 2028 года будет выполнена с превышением, сообщил глава Минпросвещения РФ... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T19:50+0300

2025-05-22T19:50+0300

2025-05-22T19:50+0300

экономика

промышленность

владимир путин

сергей кравцов

минпросвещения

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Подготовка для ключевых отраслей российской экономики 1 миллиона рабочих кадров до 2028 года будет выполнена с превышением, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "У нас престиж среднего профессионального образования растет… Поставленная вами (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) задача по подготовке для ключевых отраслей экономики не менее одного миллиона рабочих кадров до 2028 года будет однозначно выполнена и даже с превышением - на 300 тысяч специалистов", - сказал министр в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://1prime.ru/20250428/kotyakov-857081592.html

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промышленность, владимир путин, сергей кравцов, минпросвещения