Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кравцов: для экономики РФ подготовят 1 млн рабочих кадров до 2028 года - 22.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250522/kravtsov-857838417.html
Кравцов: для экономики РФ подготовят 1 млн рабочих кадров до 2028 года
Кравцов: для экономики РФ подготовят 1 млн рабочих кадров до 2028 года - 22.05.2025, ПРАЙМ
Кравцов: для экономики РФ подготовят 1 млн рабочих кадров до 2028 года
Подготовка для ключевых отраслей российской экономики 1 миллиона рабочих кадров до 2028 года будет выполнена с превышением, сообщил глава Минпросвещения РФ... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T19:50+0300
2025-05-22T19:50+0300
экономика
промышленность
владимир путин
сергей кравцов
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846773372_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_8ed653e660f0319d34e8cea46516eb07.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Подготовка для ключевых отраслей российской экономики 1 миллиона рабочих кадров до 2028 года будет выполнена с превышением, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "У нас престиж среднего профессионального образования растет… Поставленная вами (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) задача по подготовке для ключевых отраслей экономики не менее одного миллиона рабочих кадров до 2028 года будет однозначно выполнена и даже с превышением - на 300 тысяч специалистов", - сказал министр в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://1prime.ru/20250428/kotyakov-857081592.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846773372_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b24c2092dd697f90e0af13fbd2d66d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, владимир путин, сергей кравцов, минпросвещения
Экономика, Промышленность, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Минпросвещения
19:50 22.05.2025
 
Кравцов: для экономики РФ подготовят 1 млн рабочих кадров до 2028 года

Кравцов: подготовка для экономики РФ 1 млн рабочих кадров до 2028 г будет выполнена

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Подготовка для ключевых отраслей российской экономики 1 миллиона рабочих кадров до 2028 года будет выполнена с превышением, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"У нас престиж среднего профессионального образования растет… Поставленная вами (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) задача по подготовке для ключевых отраслей экономики не менее одного миллиона рабочих кадров до 2028 года будет однозначно выполнена и даже с превышением - на 300 тысяч специалистов", - сказал министр в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Котяков оценил потребность экономики в кадрах в сфере образования
28 апреля, 12:26
 
ЭкономикаПромышленностьВладимир ПутинСергей КравцовМинпросвещения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала