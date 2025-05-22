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В Узбекистане зарегистрировали криптовалюту Trump - 22.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250522/kriptovalyuta--857812344.html
В Узбекистане зарегистрировали криптовалюту Trump
В Узбекистане зарегистрировали криптовалюту Trump - 22.05.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане зарегистрировали криптовалюту Trump
Криптовалюта Trump, которая связана с президентом США Дональдом Трампом, прошла листинг на криптобирже UzNEX в Узбекистане, торги должны начаться 22 мая с 13.00 | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T09:27+0300
2025-05-22T09:27+0300
экономика
финансы
сша
узбекистан
дональд трамп
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ТАШКЕНТ, 22 мая – ПРАЙМ. Криптовалюта Trump, которая связана с президентом США Дональдом Трампом, прошла листинг на криптобирже UzNEX в Узбекистане, торги должны начаться 22 мая с 13.00 (11.00 мск), сообщает торговая платформа. "UzNEX с радостью объявляет о листинге токена OFFICIAL TRUMP (TRUMP)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте криптобиржи. По данным платформы, депозиты на новую криптовалюту открыты в четверг с 11.00 (9.00 мск), начало торгов намечено на 13.00 (11.00 мск). В январе президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" Official Trump. По данным телеканал Newsmax, Трамп и его союзники заработали больше 300 миллионов долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты. В декабре 2019 года южнокорейская Kobea Group получила первую лицензию на создание и осуществление деятельности криптобиржи UzNEX в республике. В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри страны.
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финансы, сша, узбекистан, дональд трамп
Экономика, Финансы, США, УЗБЕКИСТАН, Дональд Трамп
09:27 22.05.2025
 
В Узбекистане зарегистрировали криптовалюту Trump

Криптовалюта Trump прошла листинг на криптобирже UzNEX в Узбекистане

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюта
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ТАШКЕНТ, 22 мая – ПРАЙМ. Криптовалюта Trump, которая связана с президентом США Дональдом Трампом, прошла листинг на криптобирже UzNEX в Узбекистане, торги должны начаться 22 мая с 13.00 (11.00 мск), сообщает торговая платформа.
"UzNEX с радостью объявляет о листинге токена OFFICIAL TRUMP (TRUMP)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте криптобиржи.
По данным платформы, депозиты на новую криптовалюту открыты в четверг с 11.00 (9.00 мск), начало торгов намечено на 13.00 (11.00 мск).
В январе президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" Official Trump. По данным телеканал Newsmax, Трамп и его союзники заработали больше 300 миллионов долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты.
В декабре 2019 года южнокорейская Kobea Group получила первую лицензию на создание и осуществление деятельности криптобиржи UzNEX в республике.
В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри страны.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
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Вчера, 10:51
 
ЭкономикаФинансыСШАУЗБЕКИСТАНДональд Трамп
 
 
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