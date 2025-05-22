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В Узбекистане зарегистрировали криптовалюту Trump

В Узбекистане зарегистрировали криптовалюту Trump - 22.05.2025, ПРАЙМ

В Узбекистане зарегистрировали криптовалюту Trump

Криптовалюта Trump, которая связана с президентом США Дональдом Трампом, прошла листинг на криптобирже UzNEX в Узбекистане, торги должны начаться 22 мая с 13.00 | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T09:27+0300

2025-05-22T09:27+0300

2025-05-22T09:27+0300

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финансы

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 мая – ПРАЙМ. Криптовалюта Trump, которая связана с президентом США Дональдом Трампом, прошла листинг на криптобирже UzNEX в Узбекистане, торги должны начаться 22 мая с 13.00 (11.00 мск), сообщает торговая платформа. "UzNEX с радостью объявляет о листинге токена OFFICIAL TRUMP (TRUMP)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте криптобиржи. По данным платформы, депозиты на новую криптовалюту открыты в четверг с 11.00 (9.00 мск), начало торгов намечено на 13.00 (11.00 мск). В январе президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" Official Trump. По данным телеканал Newsmax, Трамп и его союзники заработали больше 300 миллионов долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты. В декабре 2019 года южнокорейская Kobea Group получила первую лицензию на создание и осуществление деятельности криптобиржи UzNEX в республике. В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри страны.

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финансы, сша, узбекистан, дональд трамп