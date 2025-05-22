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В Узбекистане зарегистрировали криптовалюту Trump
В Узбекистане зарегистрировали криптовалюту Trump - 22.05.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане зарегистрировали криптовалюту Trump
Криптовалюта Trump, которая связана с президентом США Дональдом Трампом, прошла листинг на криптобирже UzNEX в Узбекистане, торги должны начаться 22 мая с 13.00 | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T09:27+0300
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ТАШКЕНТ, 22 мая – ПРАЙМ. Криптовалюта Trump, которая связана с президентом США Дональдом Трампом, прошла листинг на криптобирже UzNEX в Узбекистане, торги должны начаться 22 мая с 13.00 (11.00 мск), сообщает торговая платформа. "UzNEX с радостью объявляет о листинге токена OFFICIAL TRUMP (TRUMP)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте криптобиржи. По данным платформы, депозиты на новую криптовалюту открыты в четверг с 11.00 (9.00 мск), начало торгов намечено на 13.00 (11.00 мск). В январе президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" Official Trump. По данным телеканал Newsmax, Трамп и его союзники заработали больше 300 миллионов долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты. В декабре 2019 года южнокорейская Kobea Group получила первую лицензию на создание и осуществление деятельности криптобиржи UzNEX в республике. В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри страны.
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финансы, сша, узбекистан, дональд трамп
Экономика, Финансы, США, УЗБЕКИСТАН, Дональд Трамп
В Узбекистане зарегистрировали криптовалюту Trump
Криптовалюта Trump прошла листинг на криптобирже UzNEX в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 22 мая – ПРАЙМ. Криптовалюта Trump, которая связана с президентом США Дональдом Трампом, прошла листинг на криптобирже UzNEX в Узбекистане, торги должны начаться 22 мая с 13.00 (11.00 мск), сообщает торговая платформа.
"UzNEX с радостью объявляет о листинге токена OFFICIAL TRUMP (TRUMP)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте криптобиржи.
По данным платформы, депозиты на новую криптовалюту открыты в четверг с 11.00 (9.00 мск), начало торгов намечено на 13.00 (11.00 мск).
В январе президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" Official Trump. По данным телеканал Newsmax, Трамп и его союзники заработали больше 300 миллионов долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты.
В декабре 2019 года южнокорейская Kobea Group получила первую лицензию на создание и осуществление деятельности криптобиржи UzNEX в республике.
В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри страны.
Комитет ГД поддержал изъятие криптовалюты при расследовании уголовных дел