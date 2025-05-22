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Lada Iskra войдет в программу льготного автокредитования Минпромторга

Lada Iskra войдет в программу льготного автокредитования Минпромторга - 22.05.2025, ПРАЙМ

Lada Iskra войдет в программу льготного автокредитования Минпромторга

Новинка "АвтоВАЗа" Lada Iskra после начала продаж будет доступна по программе льготного автокредитования Минпромторга РФ, ее уровень локализации высокий,... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T13:31+0300

2025-05-22T13:31+0300

2025-05-22T13:31+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Новинка "АвтоВАЗа" Lada Iskra после начала продаж будет доступна по программе льготного автокредитования Минпромторга РФ, ее уровень локализации высокий, сообщил журналистам вице-президент автоконцерна Сергей Громак. "Как только состоится старт продаж, она будет доступна. У нее уже высокий уровень локализации, поэтому она войдет в программу", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли Lada Iskra доступна для покупки по программе льготного автокредитования. Под условия программы льготного автокредитования на 2025 год подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 миллионов рублей, набирающие не менее 2 000 баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства РФ от 17 июля 2015 года №719. На сегодняшний день это все модели Lada, ВИС, УАЗ, "Москвич 3", ГАЗ (полной массой до 3,5 т). Программа предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей ДФО - 25%. Она действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а кроме того, распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО. В мае Минпромторг расширил действие программы подпрограммой "Семейной автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан, с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой 10% могут семьи по всей РФ, имеющие трех и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением - скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%. Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения "АвтоВАЗа".

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бизнес, россия, уаз, минпромторг, автоваз