https://1prime.ru/20250522/magnit-857836616.html

Акционерам "Магнита" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год

Акционерам "Магнита" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - 22.05.2025, ПРАЙМ

Акционерам "Магнита" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Магнита" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T18:49+0300

2025-05-22T18:49+0300

2025-05-22T18:49+0300

экономика

магнит

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. "В соответствии с рекомендациями предлагается: чистую прибыль ПАО "Магнит" по результатам 2024 отчетного года оставить в качестве нераспределенной... Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" по результатам 2024 отчетного года не выплачивать", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250520/magnit-857757983.html

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