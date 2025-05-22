Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акционерам "Магнита" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - 22.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250522/magnit-857836616.html
Акционерам "Магнита" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Акционерам "Магнита" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - 22.05.2025, ПРАЙМ
Акционерам "Магнита" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров "Магнита" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:49+0300
2025-05-22T18:49+0300
экономика
магнит
https://cdnn.1prime.ru/img/83351/42/833514239_0:326:2891:1952_1920x0_80_0_0_e32b7045029609c266dfd7d684b1cd3c.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. "В соответствии с рекомендациями предлагается: чистую прибыль ПАО "Магнит" по результатам 2024 отчетного года оставить в качестве нераспределенной... Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" по результатам 2024 отчетного года не выплачивать", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250520/magnit-857757983.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83351/42/833514239_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4fd55c577c26557850987041a07ba25f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
магнит
Экономика, Магнит
18:49 22.05.2025
 
Акционерам "Магнита" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Магнита" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезентация первого магазина "Магнит" нового формата
Презентация первого магазина Магнит нового формата - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании.
"В соответствии с рекомендациями предлагается: чистую прибыль ПАО "Магнит" по результатам 2024 отчетного года оставить в качестве нераспределенной... Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" по результатам 2024 отчетного года не выплачивать", - говорится в сообщении.
Логотипы магазинов - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
"Магнит" приобрел 81,55% в "Азбуке вкуса"
20 мая, 16:23
 
ЭкономикаМагнит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала