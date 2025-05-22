https://1prime.ru/20250522/magnit-857836616.html
Акционерам "Магнита" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Акционерам "Магнита" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - 22.05.2025, ПРАЙМ
Акционерам "Магнита" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров "Магнита" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:49+0300
2025-05-22T18:49+0300
2025-05-22T18:49+0300
экономика
магнит
https://cdnn.1prime.ru/img/83351/42/833514239_0:326:2891:1952_1920x0_80_0_0_e32b7045029609c266dfd7d684b1cd3c.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. "В соответствии с рекомендациями предлагается: чистую прибыль ПАО "Магнит" по результатам 2024 отчетного года оставить в качестве нераспределенной... Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" по результатам 2024 отчетного года не выплачивать", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250520/magnit-857757983.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83351/42/833514239_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4fd55c577c26557850987041a07ba25f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магнит
Акционерам "Магнита" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров "Магнита" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании.
"В соответствии с рекомендациями предлагается: чистую прибыль ПАО "Магнит" по результатам 2024 отчетного года оставить в качестве нераспределенной... Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" по результатам 2024 отчетного года не выплачивать", - говорится в сообщении.
"Магнит" приобрел 81,55% в "Азбуке вкуса"