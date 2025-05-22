https://1prime.ru/20250522/matvienko-857808128.html

Матвиенко рассказала о повестке НМЭК

Матвиенко рассказала о повестке НМЭК - 22.05.2025, ПРАЙМ

Матвиенко рассказала о повестке НМЭК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Среди тем, которые планируется обсудить на XI Невском международном экологическом конгрессе (НМЭК), - продовольственная... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T06:16+0300

2025-05-22T06:16+0300

2025-05-22T06:16+0300

экономика

рф

санкт-петербург

валентина матвиенко

совет федерации

минприроды

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857808128.jpg?1747883778

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Среди тем, которые планируется обсудить на XI Невском международном экологическом конгрессе (НМЭК), - продовольственная безопасность, низкоуглеродные решения для развития зеленой экономики, в целом повестку конгресса можно назвать объединительной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Конгресс пройдет 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская ассамблея (МПА) государств СНГ. "На заседаниях, "круглых столах" мы ожидаем плодотворных обсуждений по таким темам, как продовольственная безопасность в условиях изменения климата, искусственный интеллект и высокие технологии, экология недропользования, низкоуглеродные решения для развития зеленой экономики, экономика замкнутого цикла, экология больших городов, развитие экотуризма в гармонии с природой. Серьезное внимание уделено проблемам Каспия", - сказала Матвиенко в интервью "Российской газете". По ее словам, все эти темы находятся в русле главного девиза форума "Планета Земля: гармония человека и природы". "Мы рассчитываем на выработку новых подходов, которые будут закреплены в итоговой резолюции. Понятно, что нам предстоит непростая работа. Вызовы серьезные, масштабные. Экологическая ситуация на планете год от года осложняется. Взрывное технологическое обновление, открывая для человечества новые горизонты, одновременно несет и очевидные риски, которые требуют безотлагательного ответа", - подчеркнула она. Матвиенко рассказала, что тема пленарного заседания звучит как "Экология новой реальности: вызовы и возможности". "Безусловно, глобальность задач предполагает, что действовать мы должны сообща. И под это настроена повестка конгресса. В целом повестку XI Невского конгресса можно смело назвать объединительной. Она дает возможность обсуждать актуальные экологические проблемы на равноправной, справедливой основе – без политизации, диктата и давления. С учетом ситуации в сегодняшнем мире, конфронтационных настроений это особенно важно. Считаю, именно это – главный акцент нашего форума", - отметила спикер СФ. По словам Матвиенко, программа конгресса составлена так, чтобы добиться реального продвижения в международном экологическом сотрудничестве. "Одновременно она самым тесным образом сопряжена с теми задачами, которые мы, россияне, сейчас решаем в ходе реализации нового национального проекта "Экологическое благополучие", который стартовал с начала нынешнего года по инициативе президента РФ Владимира Владимировича Путина", - сказала законодатель.

рф

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, санкт-петербург, валентина матвиенко, совет федерации, минприроды, снг