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Невский экологический конгресс закрепляет свой статус, заявила Матвиенко

Невский экологический конгресс закрепляет свой статус, заявила Матвиенко - 22.05.2025, ПРАЙМ

Невский экологический конгресс закрепляет свой статус, заявила Матвиенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) закрепляет свой статус главной международной экологической площадки,... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T06:16+0300

2025-05-22T06:16+0300

2025-05-22T06:16+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) закрепляет свой статус главной международной экологической площадки, в его работе примут участие представители 76 стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Конгресс пройдет 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея (МПА) государств – участников СНГ. "Конгресс действительно получается представительным. И он закрепляет свой статус главной международной экологической площадки в российском календаре событий сейчас и, уверена, на долгую перспективу. Обращает на себя внимание не только очень широкое, но, главное, очень качественное международное представительство", - сказала спикер СФ в интервью "Российской газете". По словам Матвиенко, к активной работе в Таврическом дворце приступят участники из 76 стран и 17 международных организаций – представители национальных профильных министерств, парламентов, на уровне спикеров и вице-спикеров, научного сообщества, деловых и общественных кругов. "Особенно активное участие в конгрессе примут наши друзья из государств мирового большинства, Глобального Юга, БРИКС, СНГ", - добавила она. По мнению законодателя, это говорит о том, что в мировом сообществе сохраняется твердое понимание того, что никакие геополитические и экономические сложности текущей ситуации, тарифные войны, санкции, кризис глобальных институтов и соглашений не должны препятствовать общей, совместной работе по экологической повестке. "Невский конгресс это подтверждает. Решение экологических вопросов человечество не имеет права откладывать на потом", - уверена политик. "Что касается ожиданий от одиннадцатого форума – мы здесь максималисты. Цели серьезные. Мы рассчитываем на то, что в условиях нынешней непредсказуемости, "разглобализации", регионализации, в том числе в экологической сфере, фактической остановки ряда проектов и форматов именно наш конгресс должен консолидировать усилия ответственной части мирового большинства для скорейшего поиска новых действенных механизмов и эффективного противодействия нарастающим экологическим угрозам. Для этого есть все основания", - заключила парламентарий.

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санкт-петербург, рф, валентина матвиенко, снг, совет федерации, минприроды