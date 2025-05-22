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Матвиенко отметила заинтересованность России и ОАЭ в развитии отношений

Матвиенко отметила заинтересованность России и ОАЭ в развитии отношений - 22.05.2025, ПРАЙМ

Матвиенко отметила заинтересованность России и ОАЭ в развитии отношений

Постоянные контакты между политиками и бизнесом РФ и ОАЭ подчёркивают взаимную заинтересованность обеих стран развивать двухсторонние отношения, заявила... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T11:41+0300

2025-05-22T11:41+0300

2025-05-22T11:41+0300

россия

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оаэ

валентина матвиенко

совет федерации

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - ПРАЙМ. Постоянные контакты между политиками и бизнесом РФ и ОАЭ подчёркивают взаимную заинтересованность обеих стран развивать двухсторонние отношения, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы очень рады, что отношения между странами, российско-эмиратские отношения, последние годы развиваются по восходящей. Постоянные контакты лидеров наших государств, регулярные встречи на уровне правительств, парламента, деловых кругов - это подчеркивает особый дружеский характер наших отношений и взаимную заинтересованность их развивать, расширять и углублять", - сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Бен Гоббашем Саидом Гоббашем на полях XI Невского международного экологического конгресса. XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) проходит 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея (МПА) государств – участников СНГ. Матвиенко отмечала, что в работе конгресса примут участие представители 76 стран. -0-

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россия, бизнес, оаэ, валентина матвиенко, совет федерации