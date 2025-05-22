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Медь дорожает второй день подряд

Медь дорожает второй день подряд - 22.05.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает второй день подряд

Стоимость меди растет в четверг утром второй день подряд, свидетельствуют данные торгов. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T09:34+0300

2025-05-22T09:34+0300

2025-05-22T09:34+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг утром второй день подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.24 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,92%, до 4,715 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущий торговый день котировки меди поднялись на 0,1%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,15%, до 9 533,5 доллара, стоимость алюминия незначительно поднялась, до 2 471,5 доллара, цинка - опустилась на 0,65%, до 2 693 долларов. Позже в четверг министерство труда США опубликует еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице. Аналитики ожидают, что за неделю по 17 мая их число выросло на 1 тысячу с показателя предыдущей недели - до 230 тысяч. Данные по экономике США могут отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на медь держателей других иностранных валют.

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