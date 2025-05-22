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Минтранс ожидает ввод новых автономных судов между Усть-Лугой и Балтийском - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Минтранс ожидает ввод новых автономных судов между Усть-Лугой и Балтийском
Минтранс ожидает ввод новых автономных судов между Усть-Лугой и Балтийском - 22.05.2025, ПРАЙМ
Минтранс ожидает ввод новых автономных судов между Усть-Лугой и Балтийском
Минтранс РФ ожидает в ближайшее время ввод в эксплуатацию новых автономных судов, подобных паромам, уже курсирующим между Усть-Лугой и Балтийском, рассказали... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T01:29+0300
2025-05-22T01:29+0300
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Минтранс РФ ожидает в ближайшее время ввод в эксплуатацию новых автономных судов, подобных паромам, уже курсирующим между Усть-Лугой и Балтийском, рассказали РИА Новости в министерстве. "Уже полтора года между Усть-Лугой и Балтийском курсируют два автономных парома. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию новых подобных судов. Для реализации этих проектов в марте 2024 года были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта", - сказали в Минтрансе. С 1 сентября 2024 года в России вступили в силу изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта в части автономного судовождения. Они регламентируют эксплуатацию автономных судов, порядок управления ими, статус внешнего экипажа, а также регулирование правоотношений, возникающих при плавании автономных судов. На сегодня в стране эксплуатируются два парома с системами автономного судовождения: "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Эти паромы первыми в России получили удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов (МАНС). Ожидается, что использование таких технологий приведет к росту безопасности мореплавания, делегированию автоматизированным системам функций, связанных с риском на море, в целях сбережения человеческой жизни, заключили в министерстве.
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бизнес, россия, усть-луга, москва, рф
Бизнес, РОССИЯ, Усть-Луга, МОСКВА, РФ
01:29 22.05.2025
 
Минтранс ожидает ввод новых автономных судов между Усть-Лугой и Балтийском

Минтранс ожидает ввод в эксплуатацию новых автономных судов между Усть-Лугой и Балтийском

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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Минтранс РФ ожидает в ближайшее время ввод в эксплуатацию новых автономных судов, подобных паромам, уже курсирующим между Усть-Лугой и Балтийском, рассказали РИА Новости в министерстве.
"Уже полтора года между Усть-Лугой и Балтийском курсируют два автономных парома. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию новых подобных судов. Для реализации этих проектов в марте 2024 года были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта", - сказали в Минтрансе.
С 1 сентября 2024 года в России вступили в силу изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта в части автономного судовождения. Они регламентируют эксплуатацию автономных судов, порядок управления ими, статус внешнего экипажа, а также регулирование правоотношений, возникающих при плавании автономных судов.
На сегодня в стране эксплуатируются два парома с системами автономного судовождения: "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Эти паромы первыми в России получили удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов (МАНС). Ожидается, что использование таких технологий приведет к росту безопасности мореплавания, делегированию автоматизированным системам функций, связанных с риском на море, в целях сбережения человеческой жизни, заключили в министерстве.
 
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