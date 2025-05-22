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Минтранс считает маловероятным создание закона для всех видов беспилотников - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Минтранс считает маловероятным создание закона для всех видов беспилотников
Минтранс считает маловероятным создание закона для всех видов беспилотников - 22.05.2025, ПРАЙМ
Минтранс считает маловероятным создание закона для всех видов беспилотников
Минтранс РФ считает маловероятным создание единого законодательного акта сразу для всех видов беспилотного транспорта, работа в этой части ведется по каждому из | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T02:21+0300
2025-05-22T02:21+0300
россия
технологии
экономика
рф
москва
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ считает маловероятным создание единого законодательного акта сразу для всех видов беспилотного транспорта, работа в этой части ведется по каждому из них, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "С учетом особенностей эксплуатации различных видов беспилотников создание единого законодательного акта маловероятно", - ответили в Минтрансе на вопрос о планах создания единого законодательного акта для всех видов транспорта. В министерстве также напомнили о работе, которая проведена в части нормативно-правового обеспечения беспилотного транспорта. Так, уже полтора года между Усть-Лугой и Балтийском курсируют два автономных парома, а в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию новых подобных судов. "Для реализации этих проектов в марте 2024 года были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта", - перечислили в министерстве. Тестируется на МЦК в Москве беспилотный электропоезд "Ласточка". Он уже проехал более 75 тысяч километров. "Для проведения испытаний обновили правила технической эксплуатации железных дорог, где появился пункт, разрешающий движение поездов в автономном и дистанционном режимах. На данный момент существует необходимость внесения изменений и в другие регламентирующие документы", - рассказали в Минтрансе. Что касается беспилотных авиационных систем (БАС), в России действует около 10 экспериментальных правовых режимов. "В их рамках отрабатываются все аспекты эксплуатации таких систем, включая правовые вопросы. В рамках национального проекта по развитию БАС уже внесены изменения в Воздушный кодекс и Федеральные авиационные правила", - пояснили в министерстве. Летом прошлого года был запущен экспериментальный правовой режим (ЭПР) для беспилотных трамваев. Он будет действовать три года. Трамваи на первом этапе должны пройти не менее 3 тысяч километров (150 часов работы). "По итогам испытаний, возможно, потребуется корректировка ряда нормативно-правовых актов", - добавили в Минтрансе РФ. Минтранс РФ ранее сообщал, что до конца 2025 года представит законопроект для беспилотных автомобилей. Он разрабатывается совместно с производителями и заинтересованными госорганами. Беспилотное движение грузовых автомобилей в экспериментальном режиме запущено на ЦКАД и трассе М-11 "Нева".
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россия, технологии, рф, москва, усть-луга
РОССИЯ, Технологии, Экономика, РФ, МОСКВА, Усть-Луга
02:21 22.05.2025
 
Минтранс считает маловероятным создание закона для всех видов беспилотников

Минтранс: создание единого закона для всех видов беспилотного транспорта маловероятно

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ считает маловероятным создание единого законодательного акта сразу для всех видов беспилотного транспорта, работа в этой части ведется по каждому из них, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"С учетом особенностей эксплуатации различных видов беспилотников создание единого законодательного акта маловероятно", - ответили в Минтрансе на вопрос о планах создания единого законодательного акта для всех видов транспорта.
В министерстве также напомнили о работе, которая проведена в части нормативно-правового обеспечения беспилотного транспорта. Так, уже полтора года между Усть-Лугой и Балтийском курсируют два автономных парома, а в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию новых подобных судов.
"Для реализации этих проектов в марте 2024 года были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта", - перечислили в министерстве.
Тестируется на МЦК в Москве беспилотный электропоезд "Ласточка". Он уже проехал более 75 тысяч километров. "Для проведения испытаний обновили правила технической эксплуатации железных дорог, где появился пункт, разрешающий движение поездов в автономном и дистанционном режимах. На данный момент существует необходимость внесения изменений и в другие регламентирующие документы", - рассказали в Минтрансе.
Что касается беспилотных авиационных систем (БАС), в России действует около 10 экспериментальных правовых режимов. "В их рамках отрабатываются все аспекты эксплуатации таких систем, включая правовые вопросы. В рамках национального проекта по развитию БАС уже внесены изменения в Воздушный кодекс и Федеральные авиационные правила", - пояснили в министерстве.
Летом прошлого года был запущен экспериментальный правовой режим (ЭПР) для беспилотных трамваев. Он будет действовать три года. Трамваи на первом этапе должны пройти не менее 3 тысяч километров (150 часов работы).
"По итогам испытаний, возможно, потребуется корректировка ряда нормативно-правовых актов", - добавили в Минтрансе РФ.
Минтранс РФ ранее сообщал, что до конца 2025 года представит законопроект для беспилотных автомобилей. Он разрабатывается совместно с производителями и заинтересованными госорганами. Беспилотное движение грузовых автомобилей в экспериментальном режиме запущено на ЦКАД и трассе М-11 "Нева".
 
ЭкономикаРОССИЯТехнологииРФМОСКВАУсть-Луга
 
 
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