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Минюст внес польскую и чешскую НПО в список нежелательных организаций - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Минюст внес польскую и чешскую НПО в список нежелательных организаций
Минюст внес польскую и чешскую НПО в список нежелательных организаций - 22.05.2025, ПРАЙМ
Минюст внес польскую и чешскую НПО в список нежелательных организаций
Минюст России внес польскую Ассоциацию "Вспульнота Польска"* и чешскую НПО "Содружество журналистов-расследователей – Фонд 19/29"* в перечень иностранных и... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T16:34+0300
2025-05-22T16:34+0300
россия
нпо
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Минюст России внес польскую Ассоциацию "Вспульнота Польска"* и чешскую НПО "Содружество журналистов-расследователей – Фонд 19/29"* в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщается на сайте министерства. "224. ... Sdružení investigativních novinářů – Fond 19/29, z.s. ("Содружество журналистов-расследователей – Фонд 19/29"*) (Чешская Республика); 225. ...Stowarzyszenie Wspólnota Polska (Ассоциация "Вспульнота Польска"*), Республика Польша", - говорится в перечне.* Деятельность организации признана нежелательной в России
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россия, нпо
РОССИЯ, НПО
16:34 22.05.2025
 
Минюст внес польскую и чешскую НПО в список нежелательных организаций

Минюст внес в перечень нежелательных две НПО из Польши и Чехии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Минюст России внес польскую Ассоциацию "Вспульнота Польска"* и чешскую НПО "Содружество журналистов-расследователей – Фонд 19/29"* в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщается на сайте министерства.
"224. ... Sdružení investigativních novinářů – Fond 19/29, z.s. ("Содружество журналистов-расследователей – Фонд 19/29"*) (Чешская Республика); 225. ...Stowarzyszenie Wspólnota Polska (Ассоциация "Вспульнота Польска"*), Республика Польша", - говорится в перечне.
* Деятельность организации признана нежелательной в России
Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
Женевская НПО констатировала чудовищный уровень коррупции на Украине
17 мая, 22:10
 
РОССИЯНПО
 
 
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