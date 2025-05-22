https://1prime.ru/20250522/minyust-857831835.html

Минюст внес польскую и чешскую НПО в список нежелательных организаций

Минюст внес польскую и чешскую НПО в список нежелательных организаций - 22.05.2025, ПРАЙМ

Минюст внес польскую и чешскую НПО в список нежелательных организаций

Минюст России внес польскую Ассоциацию "Вспульнота Польска"* и чешскую НПО "Содружество журналистов-расследователей – Фонд 19/29"* в перечень иностранных и... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T16:34+0300

2025-05-22T16:34+0300

2025-05-22T16:34+0300

россия

нпо

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Минюст России внес польскую Ассоциацию "Вспульнота Польска"* и чешскую НПО "Содружество журналистов-расследователей – Фонд 19/29"* в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщается на сайте министерства. "224. ... Sdružení investigativních novinářů – Fond 19/29, z.s. ("Содружество журналистов-расследователей – Фонд 19/29"*) (Чешская Республика); 225. ...Stowarzyszenie Wspólnota Polska (Ассоциация "Вспульнота Польска"*), Республика Польша", - говорится в перечне.* Деятельность организации признана нежелательной в России

https://1prime.ru/20250517/korruptsiya-857680883.html

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