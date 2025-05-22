https://1prime.ru/20250522/mosbirzha--857814670.html
Мосбиржа планирует с конца июня добавить паи БПИФов на торги выходного дня
Мосбиржа планирует с конца июня добавить паи БПИФов на торги выходного дня - 22.05.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа планирует с конца июня добавить паи БПИФов на торги выходного дня
Московская биржа планирует с конца июня добавить паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов) на торги выходного дня, сообщил управляющий директор по... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T10:26+0300
2025-05-22T10:26+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - ПРАЙМ. Московская биржа планирует с конца июня добавить паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов) на торги выходного дня, сообщил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин. "Следующим этапом будет добавление на торги выходного дня инструментов коллективных инвестиций. Мы планируем это сделать 28 июня. У нас будет предоставлена возможность добавления БПИФов", - сказал он, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI. "Мы благодарны управляющим компаниям, которые сейчас активно готовятся к доступу своих фондов в середине лета на торги в выходные дни. Мы уверены, что это будет активно пользоваться инвесторами, и они активно будут инвестировать в эти инструменты", - добавил он. В настоящее время на торгах выходного дня Мосбиржи можно заключать сделки с акциями. Общее число акций на дополнительной торговой сессии выходного дня включает 106 ценных бумаг.
https://1prime.ru/20250519/mosbirzha-857714914.html
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рынок, акции, финансы, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Финансы, Мосбиржа
Мосбиржа планирует с конца июня добавить паи БПИФов на торги выходного дня
Мосбиржа планирует с конца июня добавить паи биржевых паевых инвестиционных фондов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - ПРАЙМ. Московская биржа планирует с конца июня добавить паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов) на торги выходного дня, сообщил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин.
"Следующим этапом будет добавление на торги выходного дня инструментов коллективных инвестиций. Мы планируем это сделать 28 июня. У нас будет предоставлена возможность добавления БПИФов", - сказал он, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI.
"Мы благодарны управляющим компаниям, которые сейчас активно готовятся к доступу своих фондов в середине лета на торги в выходные дни. Мы уверены, что это будет активно пользоваться инвесторами, и они активно будут инвестировать в эти инструменты", - добавил он.
В настоящее время на торгах выходного дня Мосбиржи можно заключать сделки с акциями. Общее число акций на дополнительной торговой сессии выходного дня включает 106 ценных бумаг.
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