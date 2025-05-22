https://1prime.ru/20250522/mosbirzha-857815005.html
Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии - 22.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии четверга, движимый негативом в корпоративных новостях, следует из данных Московской... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T10:38+0300
2025-05-22T10:38+0300
2025-05-22T10:38+0300
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торги
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии четверга, движимый негативом в корпоративных новостях, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.26 мск снижается на 0,93% относительно предыдущего закрытия, до 2 783,41 пункта. Сильно дешевеют акции Московского кредитного банка (-3,30%), "Вуш Холдинга" (-2,99%), "СПБ Биржи" (-2,67%), "ЭН+ Груп" (-2,39%), "М.Видео" (-2,23%). Дорожают лишь акции "Распадской" (+1,32%). "Ухудшению настроений способствовал ряд внутренних факторов. Прежде всего, это слабые отчетности крупных эмитентов, таких как Мосбиржа, "Газпромнефть", МТС. Ряд компаний отказывается от выплаты дивидендов", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". "Всю среду рынок следил за новостями, ожидая информации из "Газпрома" по поводу дивидендов, но ее так и не поступило. Если газовая монополия решит не распределять прошлогоднюю прибыль, а это наиболее вероятный вариант, ее тяжеловесные акции могут краткосрочно просесть, дав дополнительный импульс снижению индекса Мосбиржи", - добавил эксперт. "Мы полагаем, что и сегодняшние торги пройдут при низкой торговой активности с преобладанием продаж. Целевым на сегодня по индексу Мосбиржи видим диапазон 2720-2800 пунктов", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ.
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рынок, акции, торги, алексей антонов, евгений локтюхов, мосбиржа, московский кредитный банк, эн+ груп
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Алексей Антонов, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Московский кредитный банк, Эн+ Груп
Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии
Мосбиржа: российский рынок акций снижается на корпоративных новостях
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии четверга, движимый негативом в корпоративных новостях, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.26 мск снижается на 0,93% относительно предыдущего закрытия, до 2 783,41 пункта.
Сильно дешевеют акции Московского кредитного банка (-3,30%), "Вуш Холдинга" (-2,99%), "СПБ Биржи" (-2,67%), "ЭН+ Груп" (-2,39%), "М.Видео" (-2,23%). Дорожают лишь акции "Распадской" (+1,32%).
"Ухудшению настроений способствовал ряд внутренних факторов. Прежде всего, это слабые отчетности крупных эмитентов, таких как Мосбиржа, "Газпромнефть", МТС. Ряд компаний отказывается от выплаты дивидендов", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер".
"Всю среду рынок следил за новостями, ожидая информации из "Газпрома" по поводу дивидендов, но ее так и не поступило. Если газовая монополия решит не распределять прошлогоднюю прибыль, а это наиболее вероятный вариант, ее тяжеловесные акции могут краткосрочно просесть, дав дополнительный импульс снижению индекса Мосбиржи", - добавил эксперт.
"Мы полагаем, что и сегодняшние торги пройдут при низкой торговой активности с преобладанием продаж. Целевым на сегодня по индексу Мосбиржи видим диапазон 2720-2800 пунктов", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ.
Российский рынок акций растет в начале утренней сессии четверга