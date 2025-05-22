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Мосбиржа предложит ЦБ обсудить отклонение цен на торгах выходного дня

Мосбиржа предложит ЦБ обсудить отклонение цен на торгах выходного дня - 22.05.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа предложит ЦБ обсудить отклонение цен на торгах выходного дня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Московская биржа планирует предложить Банку России обсудить расширение диапазона возможного отклонения цен на торгах... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T12:30+0300

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2025-05-22T12:30+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Московская биржа планирует предложить Банку России обсудить расширение диапазона возможного отклонения цен на торгах выходного дня, заявил журналистам управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин. "Мы планируем обсудить с регулятором возможность расширения диапазона отклонения цен на торгах выходного дня. Мы сейчас готовим наше предложение, потому что с 1 марта уже накоплен определенный опыт. Мы проводили опросы и маркет-мейкеров, и участников, поэтому свои предложения представим", - сказал он в кулуарах конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI. В настоящий момент диапазон отклонения цен на торгах выходного дня составляет плюс-минус 3%. "Рынок достаточно волатилен в последнее время, мы фиксировали даже за прошедшие торговые выходные случаи, когда бумаги упирались в планку", - отметил он. "Считаем, что возможно некоторое расширение этого ценового диапазона. На текущий момент мы предложим рассмотреть расширение до плюс-минус 5%... Возможно, среди вариантов, которые мы предложим рассмотреть, это будет асимметричное отклонение, то есть, допустим, не плюс-минус 5%, а, например, на минус оставить 3%, а верхнюю планку поднять до 5%", - сказал Блохин. "В мае заканчивается первый полный квартал торгов в выходные дни. Поэтому, я думаю, мы дождемся окончания мая, и хотели бы уже в районе июня этот диалог начать", - заключил он. В то же время Банк России скептически смотрит на инициативы о расширении диапазона отклонения цен на торгах выходного дня, об этом говорил ранее в мае заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.

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рынок, россия