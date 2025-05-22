Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа предложит ЦБ обсудить отклонение цен на торгах выходного дня - 22.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250522/mosbirzha-857821544.html
Мосбиржа предложит ЦБ обсудить отклонение цен на торгах выходного дня
Мосбиржа предложит ЦБ обсудить отклонение цен на торгах выходного дня - 22.05.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа предложит ЦБ обсудить отклонение цен на торгах выходного дня
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Московская биржа планирует предложить Банку России обсудить расширение диапазона возможного отклонения цен на торгах... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T12:30+0300
2025-05-22T12:30+0300
экономика
рынок
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Московская биржа планирует предложить Банку России обсудить расширение диапазона возможного отклонения цен на торгах выходного дня, заявил журналистам управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин. "Мы планируем обсудить с регулятором возможность расширения диапазона отклонения цен на торгах выходного дня. Мы сейчас готовим наше предложение, потому что с 1 марта уже накоплен определенный опыт. Мы проводили опросы и маркет-мейкеров, и участников, поэтому свои предложения представим", - сказал он в кулуарах конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI. В настоящий момент диапазон отклонения цен на торгах выходного дня составляет плюс-минус 3%. "Рынок достаточно волатилен в последнее время, мы фиксировали даже за прошедшие торговые выходные случаи, когда бумаги упирались в планку", - отметил он. "Считаем, что возможно некоторое расширение этого ценового диапазона. На текущий момент мы предложим рассмотреть расширение до плюс-минус 5%... Возможно, среди вариантов, которые мы предложим рассмотреть, это будет асимметричное отклонение, то есть, допустим, не плюс-минус 5%, а, например, на минус оставить 3%, а верхнюю планку поднять до 5%", - сказал Блохин. "В мае заканчивается первый полный квартал торгов в выходные дни. Поэтому, я думаю, мы дождемся окончания мая, и хотели бы уже в районе июня этот диалог начать", - заключил он. В то же время Банк России скептически смотрит на инициативы о расширении диапазона отклонения цен на торгах выходного дня, об этом говорил ранее в мае заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
https://1prime.ru/20250521/yuan-857789280.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия
Экономика, Рынок, РОССИЯ
12:30 22.05.2025
 
Мосбиржа предложит ЦБ обсудить отклонение цен на торгах выходного дня

Мосбиржа предложит ЦБ изучить возможность отклонения цен на торгах выходного дня

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Московская биржа планирует предложить Банку России обсудить расширение диапазона возможного отклонения цен на торгах выходного дня, заявил журналистам управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин.
"Мы планируем обсудить с регулятором возможность расширения диапазона отклонения цен на торгах выходного дня. Мы сейчас готовим наше предложение, потому что с 1 марта уже накоплен определенный опыт. Мы проводили опросы и маркет-мейкеров, и участников, поэтому свои предложения представим", - сказал он в кулуарах конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI.
В настоящий момент диапазон отклонения цен на торгах выходного дня составляет плюс-минус 3%. "Рынок достаточно волатилен в последнее время, мы фиксировали даже за прошедшие торговые выходные случаи, когда бумаги упирались в планку", - отметил он.
"Считаем, что возможно некоторое расширение этого ценового диапазона. На текущий момент мы предложим рассмотреть расширение до плюс-минус 5%... Возможно, среди вариантов, которые мы предложим рассмотреть, это будет асимметричное отклонение, то есть, допустим, не плюс-минус 5%, а, например, на минус оставить 3%, а верхнюю планку поднять до 5%", - сказал Блохин.
"В мае заканчивается первый полный квартал торгов в выходные дни. Поэтому, я думаю, мы дождемся окончания мая, и хотели бы уже в районе июня этот диалог начать", - заключил он.
В то же время Банк России скептически смотрит на инициативы о расширении диапазона отклонения цен на торгах выходного дня, об этом говорил ранее в мае заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Курс юаня растерял рост к рублю и обновил минимум с 22 апреля на Мосбирже
Вчера, 13:56
 
ЭкономикаРынокРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала