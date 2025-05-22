https://1prime.ru/20250522/mosbirzha-857821544.html
Мосбиржа предложит ЦБ обсудить отклонение цен на торгах выходного дня
Мосбиржа предложит ЦБ обсудить отклонение цен на торгах выходного дня - 22.05.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа предложит ЦБ обсудить отклонение цен на торгах выходного дня
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Московская биржа планирует предложить Банку России обсудить расширение диапазона возможного отклонения цен на торгах... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T12:30+0300
2025-05-22T12:30+0300
2025-05-22T12:30+0300
экономика
рынок
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Московская биржа планирует предложить Банку России обсудить расширение диапазона возможного отклонения цен на торгах выходного дня, заявил журналистам управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин. "Мы планируем обсудить с регулятором возможность расширения диапазона отклонения цен на торгах выходного дня. Мы сейчас готовим наше предложение, потому что с 1 марта уже накоплен определенный опыт. Мы проводили опросы и маркет-мейкеров, и участников, поэтому свои предложения представим", - сказал он в кулуарах конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI. В настоящий момент диапазон отклонения цен на торгах выходного дня составляет плюс-минус 3%. "Рынок достаточно волатилен в последнее время, мы фиксировали даже за прошедшие торговые выходные случаи, когда бумаги упирались в планку", - отметил он. "Считаем, что возможно некоторое расширение этого ценового диапазона. На текущий момент мы предложим рассмотреть расширение до плюс-минус 5%... Возможно, среди вариантов, которые мы предложим рассмотреть, это будет асимметричное отклонение, то есть, допустим, не плюс-минус 5%, а, например, на минус оставить 3%, а верхнюю планку поднять до 5%", - сказал Блохин. "В мае заканчивается первый полный квартал торгов в выходные дни. Поэтому, я думаю, мы дождемся окончания мая, и хотели бы уже в районе июня этот диалог начать", - заключил он. В то же время Банк России скептически смотрит на инициативы о расширении диапазона отклонения цен на торгах выходного дня, об этом говорил ранее в мае заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
https://1prime.ru/20250521/yuan-857789280.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия
Мосбиржа предложит ЦБ обсудить отклонение цен на торгах выходного дня
Мосбиржа предложит ЦБ изучить возможность отклонения цен на торгах выходного дня
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Московская биржа планирует предложить Банку России обсудить расширение диапазона возможного отклонения цен на торгах выходного дня, заявил журналистам управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин.
"Мы планируем обсудить с регулятором возможность расширения диапазона отклонения цен на торгах выходного дня. Мы сейчас готовим наше предложение, потому что с 1 марта уже накоплен определенный опыт. Мы проводили опросы и маркет-мейкеров, и участников, поэтому свои предложения представим", - сказал он в кулуарах конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI.
В настоящий момент диапазон отклонения цен на торгах выходного дня составляет плюс-минус 3%. "Рынок достаточно волатилен в последнее время, мы фиксировали даже за прошедшие торговые выходные случаи, когда бумаги упирались в планку", - отметил он.
"Считаем, что возможно некоторое расширение этого ценового диапазона. На текущий момент мы предложим рассмотреть расширение до плюс-минус 5%... Возможно, среди вариантов, которые мы предложим рассмотреть, это будет асимметричное отклонение, то есть, допустим, не плюс-минус 5%, а, например, на минус оставить 3%, а верхнюю планку поднять до 5%", - сказал Блохин.
"В мае заканчивается первый полный квартал торгов в выходные дни. Поэтому, я думаю, мы дождемся окончания мая, и хотели бы уже в районе июня этот диалог начать", - заключил он.
В то же время Банк России скептически смотрит на инициативы о расширении диапазона отклонения цен на торгах выходного дня, об этом говорил ранее в мае заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
Курс юаня растерял рост к рублю и обновил минимум с 22 апреля на Мосбирже