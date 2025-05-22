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МВФ неизвестны сроки консультаций с Россией по вопросу экономики - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ неизвестны сроки консультаций с Россией по вопросу экономики
МВФ неизвестны сроки консультаций с Россией по вопросу экономики - 22.05.2025, ПРАЙМ
МВФ неизвестны сроки консультаций с Россией по вопросу экономики
Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему не может сообщить нового срока проведения консультаций с российскими властями по ситуации в экономике после их... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:07+0300
2025-05-22T18:08+0300
экономика
россия
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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему не может сообщить нового срока проведения консультаций с российскими властями по ситуации в экономике после их отмены в 2024 году, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. "На данный момент у меня нет сроков (проведения консультаций - ред.)", - сообщила она журналистам на брифинге. Козак отметила, что при оценке экономики РФ фонд исходит из данных, публикуемых российскими властями, а также информации от других стран и "третьих источников". "Этот сбор данных является официальным, и другие источники позволяют нам составить картину российской экономики", - указала представитель фонда. Ранее ожидалось, что МВФ с 16 сентября 2024 года приступит к консультациям с властями России в рамках ежегодного обзора российской экономики сначала в онлайн-формате, а позднее миссия международной организации во главе с представителем по РФ Аннет Киобе посетит с визитом страну. В октябре 2024 года заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил в интервью РИА Новости, что МВФ отложил начало консультаций с Россией в тот день, когда стороны должны были начать работу. Как говорилось в последовавшем пояснении фонда, международной организации потребовалось собрать дополнительную информацию и провести анализ перед началом консультаций.
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россия
Экономика, РОССИЯ
18:07 22.05.2025 (обновлено: 18:08 22.05.2025)
 
МВФ неизвестны сроки консультаций с Россией по вопросу экономики

МВФ неизвестны сроки консультаций с Россией по ситуации в экономике

© Фото : Public Domain/International Monetary FundЗдание МВФ
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© Фото : Public Domain/International Monetary Fund
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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему не может сообщить нового срока проведения консультаций с российскими властями по ситуации в экономике после их отмены в 2024 году, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
"На данный момент у меня нет сроков (проведения консультаций - ред.)", - сообщила она журналистам на брифинге.
Козак отметила, что при оценке экономики РФ фонд исходит из данных, публикуемых российскими властями, а также информации от других стран и "третьих источников".
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"Этот сбор данных является официальным, и другие источники позволяют нам составить картину российской экономики", - указала представитель фонда.
Ранее ожидалось, что МВФ с 16 сентября 2024 года приступит к консультациям с властями России в рамках ежегодного обзора российской экономики сначала в онлайн-формате, а позднее миссия международной организации во главе с представителем по РФ Аннет Киобе посетит с визитом страну.
В октябре 2024 года заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил в интервью РИА Новости, что МВФ отложил начало консультаций с Россией в тот день, когда стороны должны были начать работу. Как говорилось в последовавшем пояснении фонда, международной организации потребовалось собрать дополнительную информацию и провести анализ перед началом консультаций.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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