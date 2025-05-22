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МВФ может предоставить Украине $520 млн в рамках кредита

МВФ может предоставить Украине $520 млн в рамках кредита - 22.05.2025, ПРАЙМ

МВФ может предоставить Украине $520 млн в рамках кредита

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в настоящее время находится в Киеве, где обсуждает с властями страны пересмотр действующей кредитной программы... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T18:10+0300

2025-05-22T18:10+0300

2025-05-22T18:10+0300

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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в настоящее время находится в Киеве, где обсуждает с властями страны пересмотр действующей кредитной программы Украины, страна может получить от МВФ еще 520 миллионов долларов по новому платежу в рамках действующей кредитной программы, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак, отвечая на вопрос РИА Новости. "Всего два дня назад команда сотрудников начала на месте обсуждения политики с украинскими властями восьмого пересмотра программы расширенного финансирования. Обсуждения проходят в Киеве", - ответила она на брифинге. Козак добавила, что по итогам пересмотра кредитной программы миссия фонда предоставит обновленную оценку по прогрессу в ее реализации. "Если мы посмотрим на документы, опубликованные в рамках седьмого пересмотра программы, одобренного ранее нашим исполнительным советом, то на ее основе выплата по восьмому пересмотру составит около 520 миллионов долларов США", - сообщила Козак. При этом она подчеркнула, что дискуссии фонда с украинскими властями по новому траншу денежных средств продолжаются и любые будущие выплаты должны получить одобрение руководства МВФ. В феврале в МВФ сообщили, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) фонд достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.

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