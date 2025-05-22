Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ может предоставить Украине $520 млн в рамках кредита - 22.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250522/mvf-857834952.html
МВФ может предоставить Украине $520 млн в рамках кредита
МВФ может предоставить Украине $520 млн в рамках кредита - 22.05.2025, ПРАЙМ
МВФ может предоставить Украине $520 млн в рамках кредита
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в настоящее время находится в Киеве, где обсуждает с властями страны пересмотр действующей кредитной программы... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:10+0300
2025-05-22T18:10+0300
украина
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в настоящее время находится в Киеве, где обсуждает с властями страны пересмотр действующей кредитной программы Украины, страна может получить от МВФ еще 520 миллионов долларов по новому платежу в рамках действующей кредитной программы, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак, отвечая на вопрос РИА Новости. "Всего два дня назад команда сотрудников начала на месте обсуждения политики с украинскими властями восьмого пересмотра программы расширенного финансирования. Обсуждения проходят в Киеве", - ответила она на брифинге. Козак добавила, что по итогам пересмотра кредитной программы миссия фонда предоставит обновленную оценку по прогрессу в ее реализации. "Если мы посмотрим на документы, опубликованные в рамках седьмого пересмотра программы, одобренного ранее нашим исполнительным советом, то на ее основе выплата по восьмому пересмотру составит около 520 миллионов долларов США", - сообщила Козак. При этом она подчеркнула, что дискуссии фонда с украинскими властями по новому траншу денежных средств продолжаются и любые будущие выплаты должны получить одобрение руководства МВФ. В феврале в МВФ сообщили, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) фонд достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
https://1prime.ru/20250520/mvf-857744011.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, мвф
УКРАИНА, МВФ
18:10 22.05.2025
 
МВФ может предоставить Украине $520 млн в рамках кредита

Украина может получить от МВФ платеж в $520 млн в рамках кредита

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в настоящее время находится в Киеве, где обсуждает с властями страны пересмотр действующей кредитной программы Украины, страна может получить от МВФ еще 520 миллионов долларов по новому платежу в рамках действующей кредитной программы, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Всего два дня назад команда сотрудников начала на месте обсуждения политики с украинскими властями восьмого пересмотра программы расширенного финансирования. Обсуждения проходят в Киеве", - ответила она на брифинге.
Козак добавила, что по итогам пересмотра кредитной программы миссия фонда предоставит обновленную оценку по прогрессу в ее реализации.
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
МВФ начал очередной пересмотр программы расширенного финансирования Украины
20 мая, 11:39
"Если мы посмотрим на документы, опубликованные в рамках седьмого пересмотра программы, одобренного ранее нашим исполнительным советом, то на ее основе выплата по восьмому пересмотру составит около 520 миллионов долларов США", - сообщила Козак.
При этом она подчеркнула, что дискуссии фонда с украинскими властями по новому траншу денежных средств продолжаются и любые будущие выплаты должны получить одобрение руководства МВФ.
В феврале в МВФ сообщили, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) фонд достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
 
УКРАИНАМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала