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Акционерам НЛМК рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - 22.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250522/nlmk-857837770.html
Акционерам НЛМК рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Акционерам НЛМК рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - 22.05.2025, ПРАЙМ
Акционерам НЛМК рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T19:10+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "НЛМК" (ОСА) прибыль ПАО "НЛМК" по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.
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нлмк, бизнес
Экономика, НЛМК, Бизнес
19:10 22.05.2025
 
Акционерам НЛМК рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров НЛМК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкНЛМК
НЛМК - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании.
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "НЛМК" (ОСА) прибыль ПАО "НЛМК" по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.
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