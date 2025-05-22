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Акционерам НЛМК рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Акционерам НЛМК рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - 22.05.2025, ПРАЙМ
Акционерам НЛМК рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T19:10+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "НЛМК" (ОСА) прибыль ПАО "НЛМК" по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.
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нлмк, бизнес
Акционерам НЛМК рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров НЛМК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании.
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "НЛМК" (ОСА) прибыль ПАО "НЛМК" по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.
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