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Акционерам НЛМК рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год

Акционерам НЛМК рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - 22.05.2025, ПРАЙМ

Акционерам НЛМК рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T19:10+0300

2025-05-22T19:10+0300

2025-05-22T19:10+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "НЛМК" (ОСА) прибыль ПАО "НЛМК" по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240722/fas-850333088.html

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