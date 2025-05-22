https://1prime.ru/20250522/nlmk-857837881.html

Собрание акционеров НЛМК пройдет 30 июня

Собрание акционеров НЛМК пройдет 30 июня - 22.05.2025, ПРАЙМ

Собрание акционеров НЛМК пройдет 30 июня

Годовое собрание акционеров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) состоится 30 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T19:16+0300

2025-05-22T19:16+0300

2025-05-22T19:16+0300

экономика

нлмк

https://cdnn.1prime.ru/img/76346/77/763467755_0:46:863:531_1920x0_80_0_0_88081c03ff2c1dcba70620ee28bdb0a0.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) состоится 30 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании. "Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "НЛМК" по итогам работы за 2024 год... Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием... Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании - 5 июня.

https://1prime.ru/20250522/nlmk-857837770.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нлмк