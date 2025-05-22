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Собрание акционеров НЛМК пройдет 30 июня - 22.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250522/nlmk-857837881.html
Собрание акционеров НЛМК пройдет 30 июня
Собрание акционеров НЛМК пройдет 30 июня - 22.05.2025, ПРАЙМ
Собрание акционеров НЛМК пройдет 30 июня
Годовое собрание акционеров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) состоится 30 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T19:16+0300
2025-05-22T19:16+0300
экономика
нлмк
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) состоится 30 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании. "Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "НЛМК" по итогам работы за 2024 год... Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием... Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании - 5 июня.
https://1prime.ru/20250522/nlmk-857837770.html
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нлмк
Экономика, НЛМК
19:16 22.05.2025
 
Собрание акционеров НЛМК пройдет 30 июня

Годовое собрание акционеров НЛМК состоится 30 июня в очно-заочной форме

© Фото : ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»Новолипецкий металлургический комбинат
Новолипецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© Фото : ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) состоится 30 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании.
"Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "НЛМК" по итогам работы за 2024 год... Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием... Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании - 5 июня.
НЛМК - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
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19:10
 
ЭкономикаНЛМК
 
 
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