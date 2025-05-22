https://1prime.ru/20250522/nlmk-857837881.html
Собрание акционеров НЛМК пройдет 30 июня
Собрание акционеров НЛМК пройдет 30 июня - 22.05.2025, ПРАЙМ
Собрание акционеров НЛМК пройдет 30 июня
Годовое собрание акционеров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) состоится 30 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T19:16+0300
2025-05-22T19:16+0300
2025-05-22T19:16+0300
экономика
нлмк
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/77/763467755_0:46:863:531_1920x0_80_0_0_88081c03ff2c1dcba70620ee28bdb0a0.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) состоится 30 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании. "Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "НЛМК" по итогам работы за 2024 год... Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием... Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании - 5 июня.
https://1prime.ru/20250522/nlmk-857837770.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/77/763467755_48:0:815:575_1920x0_80_0_0_58a3c438af77976f4cbe3015127f988e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нлмк
Собрание акционеров НЛМК пройдет 30 июня
Годовое собрание акционеров НЛМК состоится 30 июня в очно-заочной форме
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) состоится 30 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании.
"Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "НЛМК" по итогам работы за 2024 год... Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием... Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании - 5 июня.
Акционерам НЛМК рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год