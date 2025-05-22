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Акционерам "Норникеля" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - 22.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250522/nornikel-857835245.html
Акционерам "Норникеля" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Акционерам "Норникеля" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - 22.05.2025, ПРАЙМ
Акционерам "Норникеля" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:19+0300
2025-05-22T18:41+0300
экономика
норникель
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. "Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров... Рекомендовать собранию принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам 2024 года. Решение принято", - говорится в сообщении. Годовое собрание акционеров ПАО "ГМК "Норникель" состоится 27 июня в очно-заочной форме."Это решение было принято с целью сохранения финансовой устойчивости компании и высокого уровня кредитоспособности в целях соблюдения обязательств перед всеми заинтересованными сторонами, включая государство, сотрудников компании, местные сообщества и акционеров", - уточняется в релизе."Согласно "Положению о дивидендной политике" при определении размера дивидендов принимается во внимание "циклический характер рынков металлов, производимых обществом, а также необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности", - добавляется там.В последний раз компания выплачивала дивиденды за первые девять месяцев 2023 года - в размере 915,33 рубля за акцию. Общий размер дивидендов составил порядка 139,9 миллиарда рублей (около 1,5 миллиардов долларов). Выплаты были осуществлены в январе, до дробления акций с коэффициентом 100.В том же месяце компания сообщила, что эти дивиденды уже превысили денежный поток "Норникеля", который рассматривается как база под дивиденды - 1,4 миллиарда долларов.В декабре прошлого года президент компании Владимир Потанин заявил в интервью телеканалу РБК, что "Норникель" вернется к выплате дивидендов примерно в 2025 году, когда свободный денежный поток будет положительным."Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия и первоклассного никеля и один из крупнейших производителей платины и меди. Уставный капитал компании состоит из 15 286 339 700 обыкновенных акций. Структура акционерного капитала: 37% принадлежит ХК "Интеррос", 26,39% - МКПАО "Эн+ груп" и 36,61% - прочие акционеры.
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Экономика, Норникель
18:19 22.05.2025 (обновлено: 18:41 22.05.2025)
 
Акционерам "Норникеля" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании.
"Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров... Рекомендовать собранию принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам 2024 года. Решение принято", - говорится в сообщении. Годовое собрание акционеров ПАО "ГМК "Норникель" состоится 27 июня в очно-заочной форме.
"Это решение было принято с целью сохранения финансовой устойчивости компании и высокого уровня кредитоспособности в целях соблюдения обязательств перед всеми заинтересованными сторонами, включая государство, сотрудников компании, местные сообщества и акционеров", - уточняется в релизе.
"Согласно "Положению о дивидендной политике" при определении размера дивидендов принимается во внимание "циклический характер рынков металлов, производимых обществом, а также необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности", - добавляется там.
В последний раз компания выплачивала дивиденды за первые девять месяцев 2023 года - в размере 915,33 рубля за акцию. Общий размер дивидендов составил порядка 139,9 миллиарда рублей (около 1,5 миллиардов долларов). Выплаты были осуществлены в январе, до дробления акций с коэффициентом 100.
В том же месяце компания сообщила, что эти дивиденды уже превысили денежный поток "Норникеля", который рассматривается как база под дивиденды - 1,4 миллиарда долларов.
В декабре прошлого года президент компании Владимир Потанин заявил в интервью телеканалу РБК, что "Норникель" вернется к выплате дивидендов примерно в 2025 году, когда свободный денежный поток будет положительным.
"Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия и первоклассного никеля и один из крупнейших производителей платины и меди. Уставный капитал компании состоит из 15 286 339 700 обыкновенных акций. Структура акционерного капитала: 37% принадлежит ХК "Интеррос", 26,39% - МКПАО "Эн+ груп" и 36,61% - прочие акционеры.
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