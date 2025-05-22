https://1prime.ru/20250522/nornikel-857836717.html

Собрание акционеров "Норникеля" состоится 27 июня в очно-заочной форме

Собрание акционеров "Норникеля" состоится 27 июня в очно-заочной форме - 22.05.2025, ПРАЙМ

Собрание акционеров "Норникеля" состоится 27 июня в очно-заочной форме

Годовое собрание акционеров ПАО "ГМК "Норникель" состоится 27 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T18:51+0300

2025-05-22T18:51+0300

2025-05-22T18:51+0300

экономика

гмк норильский никель

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров ПАО "ГМК "Норникель" состоится 27 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании. "Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое... Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием... дата проведения годового заседания собрания: 27 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании, закроется 3 июня. Повестка собрания включает в себя утверждение годового отчета, бухгалтерской и консолидированной годовой отчетности, вопрос об избрании членов совета директоров "Норникеля" и о выплате дивидендов компании по результатам прошлого года. "Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия и первоклассного никеля и один из крупнейших производителей платины и меди. Уставный капитал компании состоит из 15 286 339 700 обыкновенных акций. Структура акционерного капитала: 37% принадлежит ХК "Интеррос", 26,39% - МКПАО "Эн+ груп" и 36,61% - прочие акционеры.

https://1prime.ru/20250522/nornikel-857835245.html

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гмк норильский никель