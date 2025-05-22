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Собрание акционеров "Норникеля" состоится 27 июня в очно-заочной форме - 22.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250522/nornikel-857836717.html
Собрание акционеров "Норникеля" состоится 27 июня в очно-заочной форме
Собрание акционеров "Норникеля" состоится 27 июня в очно-заочной форме - 22.05.2025, ПРАЙМ
Собрание акционеров "Норникеля" состоится 27 июня в очно-заочной форме
Годовое собрание акционеров ПАО "ГМК "Норникель" состоится 27 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:51+0300
2025-05-22T18:51+0300
экономика
гмк норильский никель
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров ПАО "ГМК "Норникель" состоится 27 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании. "Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое... Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием... дата проведения годового заседания собрания: 27 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании, закроется 3 июня. Повестка собрания включает в себя утверждение годового отчета, бухгалтерской и консолидированной годовой отчетности, вопрос об избрании членов совета директоров "Норникеля" и о выплате дивидендов компании по результатам прошлого года. "Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия и первоклассного никеля и один из крупнейших производителей платины и меди. Уставный капитал компании состоит из 15 286 339 700 обыкновенных акций. Структура акционерного капитала: 37% принадлежит ХК "Интеррос", 26,39% - МКПАО "Эн+ груп" и 36,61% - прочие акционеры.
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гмк норильский никель
Экономика, ГМК Норильский никель
18:51 22.05.2025
 
Собрание акционеров "Норникеля" состоится 27 июня в очно-заочной форме

Годовое собрание акционеров "Норникеля" состоится 27 июня в очно-заочной форме

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтенд "Норникеля" на Красноярском экономическом форуме 2019
Стенд Норникеля на Красноярском экономическом форуме 2019 - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров ПАО "ГМК "Норникель" состоится 27 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании.
"Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое... Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием... дата проведения годового заседания собрания: 27 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании, закроется 3 июня.
Повестка собрания включает в себя утверждение годового отчета, бухгалтерской и консолидированной годовой отчетности, вопрос об избрании членов совета директоров "Норникеля" и о выплате дивидендов компании по результатам прошлого года.
"Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия и первоклассного никеля и один из крупнейших производителей платины и меди. Уставный капитал компании состоит из 15 286 339 700 обыкновенных акций. Структура акционерного капитала: 37% принадлежит ХК "Интеррос", 26,39% - МКПАО "Эн+ груп" и 36,61% - прочие акционеры.
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
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18:19
 
ЭкономикаГМК Норильский никель
 
 
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