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Норвегия хочет увеличить присутствие НАТО на своей территории

Норвегия хочет увеличить присутствие НАТО на своей территории - 22.05.2025, ПРАЙМ

Норвегия хочет увеличить присутствие НАТО на своей территории

Норвегия заинтересована в увеличении военного присутствия НАТО на своей территории и проведении большего числа военных учений, заявил глава МИД страны Эспен... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T14:52+0300

2025-05-22T14:52+0300

2025-05-22T14:52+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Норвегия заинтересована в увеличении военного присутствия НАТО на своей территории и проведении большего числа военных учений, заявил глава МИД страны Эспен Барт Эйде. "Да, мы заинтересованы, мы очень заинтересованы в увеличении числа учений, в предварительном размещении (войск - ред.)... Мы одобряем частое присутствие иностранных войск НАТО для демонстраций (силы - ред.) или совместных операций в воздухе, на море и суше", - заявил министр в интервью изданию Euractiv, отвечая на вопрос о том, заинтересовано ли Осло в увеличении присутствия иностранных войск. При этом Эйде подчеркнул, что Норвегия не хочет, чтобы на ее территории располагались постоянные базы войск союзников, в частности, по его словам, из-за соседства с Россией и нежелании ее провоцировать. "Определенные задачи должны остаться за нами, не за НАТО, потому что это менее провокационно для России, например, морское патрулирование, военно-морская и подводная активность и сбор разведданных для всего альянса", - добавил он. Глава норвежского МИД также заявил об увеличении активности НАТО в арктическом регионе в ближайшее время. "Будет больше присутствия, больше информированности, больше наблюдения, больше спутниковых коммуникаций, больше упор на стратегическом мышлении", - заявил Эйде в ответ на соответствующий вопрос. Он назвал арктический регион "главной проблемой безопасности" для Норвегии, отметив, что в будущем ситуация в регионе, вероятно, будет напоминать "холодную войну". В феврале главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что вооружённые силы Норвегии будут проводить меньшее количество военных учений норвежских солдат в 2025 году, отдав приоритет обучению бригады украинских военных и заполнению складов вооружением. В апреле 2024 года главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что Осло всегда готово к обороне в случае вооруженного конфликта, но не намерено размещать у себя на постоянной основе войска НАТО и ядерное оружие. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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общество , мировая экономика, норвегия, европа, нато, мид