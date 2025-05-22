https://1prime.ru/20250522/npf-857837991.html

Средневзвешенная доходность накоплений НПФ за I квартал составила 10,6%

Средневзвешенная доходность накоплений НПФ за I квартал составила 10,6% - 22.05.2025, ПРАЙМ

Средневзвешенная доходность накоплений НПФ за I квартал составила 10,6%

Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первые три месяца текущего года составила 10,6% годовых,... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T19:18+0300

2025-05-22T19:18+0300

2025-05-22T19:18+0300

экономика

нпф

банк россии

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первые три месяца текущего года составила 10,6% годовых, говорится в материалах Банка России. Средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ за этот период составила 14,4% годовых. Медианная доходность фондов по итогам первого квартала 2025 года в годовом выражении составила 15,4% и 18% по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам соответственно. По данным ЦБ РФ, 20 из 25 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 31 из 37 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и/или формированию долгоcрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше уровня инфляции. Доход НПФ от инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам, говорится в материалах ЦБ.

https://1prime.ru/20250515/minfin-857607561.html

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нпф, банк россии