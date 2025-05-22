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Средневзвешенная доходность накоплений НПФ за I квартал составила 10,6% - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250522/npf-857837991.html
Средневзвешенная доходность накоплений НПФ за I квартал составила 10,6%
Средневзвешенная доходность накоплений НПФ за I квартал составила 10,6% - 22.05.2025, ПРАЙМ
Средневзвешенная доходность накоплений НПФ за I квартал составила 10,6%
Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первые три месяца текущего года составила 10,6% годовых,... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T19:18+0300
2025-05-22T19:18+0300
экономика
нпф
банк россии
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первые три месяца текущего года составила 10,6% годовых, говорится в материалах Банка России. Средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ за этот период составила 14,4% годовых. Медианная доходность фондов по итогам первого квартала 2025 года в годовом выражении составила 15,4% и 18% по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам соответственно. По данным ЦБ РФ, 20 из 25 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 31 из 37 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и/или формированию долгоcрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше уровня инфляции. Доход НПФ от инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам, говорится в материалах ЦБ.
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нпф, банк россии
Экономика, НПФ, Банк России
19:18 22.05.2025
 
Средневзвешенная доходность накоплений НПФ за I квартал составила 10,6%

Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за I квартал составила 10,6%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первые три месяца текущего года составила 10,6% годовых, говорится в материалах Банка России.
Средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ за этот период составила 14,4% годовых. Медианная доходность фондов по итогам первого квартала 2025 года в годовом выражении составила 15,4% и 18% по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам соответственно.
По данным ЦБ РФ, 20 из 25 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 31 из 37 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и/или формированию долгоcрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше уровня инфляции.
Доход НПФ от инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам, говорится в материалах ЦБ.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Минфин оценит приемлемые уровни риска инвестиций в акции для НПФ
15 мая, 15:37
 
ЭкономикаНПФБанк России
 
 
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