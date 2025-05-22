https://1prime.ru/20250522/orban-857838653.html
Орбан назвал энергетическую политику ЕС абсурдной
Орбан назвал энергетическую политику ЕС абсурдной - 22.05.2025, ПРАЙМ
Орбан назвал энергетическую политику ЕС абсурдной
Готовящийся 18-й пакет антироссийских санкций, куда хотят внести энергоносители из РФ, показывает, что Брюссель перешел к абсурдной энергополитике и ставит себе | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T19:53+0300
2025-05-22T19:53+0300
2025-05-22T19:53+0300
энергетика
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БУДАПЕШТ, 22 мая - ПРАЙМ. Готовящийся 18-й пакет антироссийских санкций, куда хотят внести энергоносители из РФ, показывает, что Брюссель перешел к абсурдной энергополитике и ставит себе цель поддержать Украину любой ценой, не учитывая интересы европейцев, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против РФ. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета Фон дер Ляйен назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого "потолка цен" на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран. "Украинская энергетическая угроза вышла на новый уровень. Вчера европейские министры иностранных дел собрались в Брюсселе, где пообещали новый пакет санкций. Очевидно, брюссельские бюрократы перешли к абсурдной энергетической политике", - написал Орбан.Он подчеркнул, что венгерская энергетическая политика направлена на то, чтобы энергия для граждан была дешевой и доступной, в то время как в Брюсселе "их, видимо, не интересует выживание европейцев". "Цель энергетической политики Брюсселя - поддержать Украину любой ценой. Это единственное соображение, которое ими движет. Вот почему они хотят прекратить поставки российского газа и нефти, что удвоит или утроит расходы венгерских семей на коммунальные услуги. Довольно этого!" - отметил Орбан. Венгерский премьер добавил, что нынешнее правительство "на стороне здравого смысла" и будет защищать доступную энергию для населения страны, призвав граждан Венгрии принять участие в опросе о приеме Украины в ЕС, в котором уже проголосовало более миллиона человек, так как "противостоять угрозам Брюсселя можно только сообща". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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виктор орбан, урсула фон дер ляйен, рф, украина, ес, венгрия
Энергетика, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, РФ, УКРАИНА, ЕС, ВЕНГРИЯ
Орбан назвал энергетическую политику ЕС абсурдной
Орбан назвал энергетическую политику ЕС абсурдной и нацеленной только на поддержку Украины
БУДАПЕШТ, 22 мая - ПРАЙМ. Готовящийся 18-й пакет антироссийских санкций, куда хотят внести энергоносители из РФ, показывает, что Брюссель перешел к абсурдной энергополитике и ставит себе цель поддержать Украину любой ценой, не учитывая интересы европейцев, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против РФ. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета Фон дер Ляйен назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого "потолка цен" на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран.
"Украинская энергетическая угроза вышла на новый уровень. Вчера европейские министры иностранных дел собрались в Брюсселе, где пообещали новый пакет санкций. Очевидно, брюссельские бюрократы перешли к абсурдной энергетической политике", - написал Орбан.
Орбан раскрыл реальные мотивы стремления Украины в Евросоюз
Он подчеркнул, что венгерская энергетическая политика направлена на то, чтобы энергия для граждан была дешевой и доступной, в то время как в Брюсселе "их, видимо, не интересует выживание европейцев".
"Цель энергетической политики Брюсселя - поддержать Украину любой ценой. Это единственное соображение, которое ими движет. Вот почему они хотят прекратить поставки российского газа и нефти, что удвоит или утроит расходы венгерских семей на коммунальные услуги. Довольно этого!" - отметил Орбан.
Венгерский премьер добавил, что нынешнее правительство "на стороне здравого смысла" и будет защищать доступную энергию для населения страны, призвав граждан Венгрии принять участие в опросе о приеме Украины в ЕС, в котором уже проголосовало более миллиона человек, так как "противостоять угрозам Брюсселя можно только сообща".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.