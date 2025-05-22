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Орбан назвал энергетическую политику ЕС абсурдной - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Орбан назвал энергетическую политику ЕС абсурдной
Орбан назвал энергетическую политику ЕС абсурдной - 22.05.2025, ПРАЙМ
Орбан назвал энергетическую политику ЕС абсурдной
Готовящийся 18-й пакет антироссийских санкций, куда хотят внести энергоносители из РФ, показывает, что Брюссель перешел к абсурдной энергополитике и ставит себе | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T19:53+0300
2025-05-22T19:53+0300
энергетика
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
рф
украина
ес
венгрия
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БУДАПЕШТ, 22 мая - ПРАЙМ. Готовящийся 18-й пакет антироссийских санкций, куда хотят внести энергоносители из РФ, показывает, что Брюссель перешел к абсурдной энергополитике и ставит себе цель поддержать Украину любой ценой, не учитывая интересы европейцев, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против РФ. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета Фон дер Ляйен назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого "потолка цен" на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран. "Украинская энергетическая угроза вышла на новый уровень. Вчера европейские министры иностранных дел собрались в Брюсселе, где пообещали новый пакет санкций. Очевидно, брюссельские бюрократы перешли к абсурдной энергетической политике", - написал Орбан.Он подчеркнул, что венгерская энергетическая политика направлена на то, чтобы энергия для граждан была дешевой и доступной, в то время как в Брюсселе "их, видимо, не интересует выживание европейцев". "Цель энергетической политики Брюсселя - поддержать Украину любой ценой. Это единственное соображение, которое ими движет. Вот почему они хотят прекратить поставки российского газа и нефти, что удвоит или утроит расходы венгерских семей на коммунальные услуги. Довольно этого!" - отметил Орбан. Венгерский премьер добавил, что нынешнее правительство "на стороне здравого смысла" и будет защищать доступную энергию для населения страны, призвав граждан Венгрии принять участие в опросе о приеме Украины в ЕС, в котором уже проголосовало более миллиона человек, так как "противостоять угрозам Брюсселя можно только сообща". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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рф
украина
венгрия
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виктор орбан, урсула фон дер ляйен, рф, украина, ес, венгрия
Энергетика, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, РФ, УКРАИНА, ЕС, ВЕНГРИЯ
19:53 22.05.2025
 
Орбан назвал энергетическую политику ЕС абсурдной

Орбан назвал энергетическую политику ЕС абсурдной и нацеленной только на поддержку Украины

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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БУДАПЕШТ, 22 мая - ПРАЙМ. Готовящийся 18-й пакет антироссийских санкций, куда хотят внести энергоносители из РФ, показывает, что Брюссель перешел к абсурдной энергополитике и ставит себе цель поддержать Украину любой ценой, не учитывая интересы европейцев, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против РФ. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета Фон дер Ляйен назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого "потолка цен" на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран.
"Украинская энергетическая угроза вышла на новый уровень. Вчера европейские министры иностранных дел собрались в Брюсселе, где пообещали новый пакет санкций. Очевидно, брюссельские бюрократы перешли к абсурдной энергетической политике", - написал Орбан.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
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Он подчеркнул, что венгерская энергетическая политика направлена на то, чтобы энергия для граждан была дешевой и доступной, в то время как в Брюсселе "их, видимо, не интересует выживание европейцев".
"Цель энергетической политики Брюсселя - поддержать Украину любой ценой. Это единственное соображение, которое ими движет. Вот почему они хотят прекратить поставки российского газа и нефти, что удвоит или утроит расходы венгерских семей на коммунальные услуги. Довольно этого!" - отметил Орбан.
Венгерский премьер добавил, что нынешнее правительство "на стороне здравого смысла" и будет защищать доступную энергию для населения страны, призвав граждан Венгрии принять участие в опросе о приеме Украины в ЕС, в котором уже проголосовало более миллиона человек, так как "противостоять угрозам Брюсселя можно только сообща".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ЭнергетикаВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенРФУКРАИНАЕСВЕНГРИЯ
 
 
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