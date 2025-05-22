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Путин вручил Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

Путин вручил Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени - 22.05.2025, ПРАЙМ

Путин вручил Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян орден "За... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T15:15+0300

2025-05-22T15:15+0300

2025-05-22T16:00+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Медиаменеджер заявила, что хотела бы разделить эту награду с миллионами сограждан, которые трудятся с не меньшей отдачей и патриотизмом."Я бы хотела разделить эту награду с миллионами своих сограждан, которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом. И уверена, когда-нибудь в этом зале окажутся", — сказала она.Торжественная церемония вручения высших государственных наград прошла в четверг в Екатерининском зале Кремля. Путин в декабре подписал указ о награждении Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

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