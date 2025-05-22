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Путин вручил Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Путин вручил Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени
Путин вручил Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени - 22.05.2025, ПРАЙМ
Путин вручил Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени
Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян орден "За... | 22.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Медиаменеджер заявила, что хотела бы разделить эту награду с миллионами сограждан, которые трудятся с не меньшей отдачей и патриотизмом."Я бы хотела разделить эту награду с миллионами своих сограждан, которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом. И уверена, когда-нибудь в этом зале окажутся", — сказала она.Торжественная церемония вручения высших государственных наград прошла в четверг в Екатерининском зале Кремля. Путин в декабре подписал указ о награждении Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
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россия, москва, рф, маргарита симоньян, владимир путин, rt
РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, RT
15:15 22.05.2025 (обновлено: 16:00 22.05.2025)
 
Путин вручил Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

Путин наградил Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня"
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Медиаменеджер заявила, что хотела бы разделить эту награду с миллионами сограждан, которые трудятся с не меньшей отдачей и патриотизмом.
"Я бы хотела разделить эту награду с миллионами своих сограждан, которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом. И уверена, когда-нибудь в этом зале окажутся", — сказала она.
Торжественная церемония вручения высших государственных наград прошла в четверг в Екатерининском зале Кремля.
Путин в декабре подписал указ о награждении Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
%Логотип телеканала RT (Russia Today) - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
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