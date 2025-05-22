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Работникам объяснили, когда начальник может отказать в отпуске

Работникам объяснили, когда начальник может отказать в отпуске - 22.05.2025, ПРАЙМ

Работникам объяснили, когда начальник может отказать в отпуске

Иногда работодатель может не отпустить сотрудника в отпуск. В каких случаях это возможно, агентству "Прайм" рассказала заместитель руководителя Правовой... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T02:02+0300

2025-05-22T02:02+0300

2025-05-22T02:02+0300

отпуск

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Иногда работодатель может не отпустить сотрудника в отпуск. В каких случаях это возможно, агентству "Прайм" рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.По ее словам, до начала каждого года работодатель утверждает график отпусков. В нем указаны даты, в которые сотрудники будут отдыхать."Если вдруг специалист решил взять оплачиваемый отпуск не по графику, это необходимо согласовать с работодателем. Он может пойти навстречу и согласиться либо отказать, если посчитает нужным. И такой отказ будет абсолютно законным", - указала эксперт.Если работодатель оказался против переноса, сотруднику придется уйти в отпуск по графику.Есть и другие причины, по которым работодатель может не отпустить сотрудника в отпуск. По закону право на оплачиваемый отдых возникает после 6 месяцев непрерывной работы в организации. Если сотрудник не отработал положенное время и хочет отдохнуть, работодатель может отказать. Если же с работодателем удастся договориться, отпуск может быть предоставлен, отметила Рыбакова.Отдых с последующим увольнением также требуется согласовывать с работодателем. Он может его предоставить, но также имеет право и отказать.Однако существуют категории работников, которые могут уйти в отпуск в любое время. Например, это почетные доноры России; почетные доноры СССР; один из родителей несовершеннолетнего ребенка-инвалида; работник, у которого трое или более детей до 18 лет (при этом самому младшему менее 14 лет)."Работодатель также не вправе отказать в предоставлении учебного отпуска, когда работник пишет заявление и прикладывает к нему справку-вызов соответствующего установленного образца", - отметила Рыбакова.Это далеко не полный перечень категорий сотрудников, которые могут уйти в отпуск в любое удобное время, заключила юрист.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

отпуск, летний отпуск, корпоративный отпуск, общество , бизнес