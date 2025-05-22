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Работникам объяснили, когда начальник может отказать в отпуске - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Работникам объяснили, когда начальник может отказать в отпуске
Работникам объяснили, когда начальник может отказать в отпуске - 22.05.2025, ПРАЙМ
Работникам объяснили, когда начальник может отказать в отпуске
Иногда работодатель может не отпустить сотрудника в отпуск. В каких случаях это возможно, агентству "Прайм" рассказала заместитель руководителя Правовой... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T02:02+0300
2025-05-22T02:02+0300
отпуск
летний отпуск
корпоративный отпуск
общество
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Иногда работодатель может не отпустить сотрудника в отпуск. В каких случаях это возможно, агентству "Прайм" рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.По ее словам, до начала каждого года работодатель утверждает график отпусков. В нем указаны даты, в которые сотрудники будут отдыхать."Если вдруг специалист решил взять оплачиваемый отпуск не по графику, это необходимо согласовать с работодателем. Он может пойти навстречу и согласиться либо отказать, если посчитает нужным. И такой отказ будет абсолютно законным", - указала эксперт.Если работодатель оказался против переноса, сотруднику придется уйти в отпуск по графику.Есть и другие причины, по которым работодатель может не отпустить сотрудника в отпуск. По закону право на оплачиваемый отдых возникает после 6 месяцев непрерывной работы в организации. Если сотрудник не отработал положенное время и хочет отдохнуть, работодатель может отказать. Если же с работодателем удастся договориться, отпуск может быть предоставлен, отметила Рыбакова.Отдых с последующим увольнением также требуется согласовывать с работодателем. Он может его предоставить, но также имеет право и отказать.Однако существуют категории работников, которые могут уйти в отпуск в любое время. Например, это почетные доноры России; почетные доноры СССР; один из родителей несовершеннолетнего ребенка-инвалида; работник, у которого трое или более детей до 18 лет (при этом самому младшему менее 14 лет)."Работодатель также не вправе отказать в предоставлении учебного отпуска, когда работник пишет заявление и прикладывает к нему справку-вызов соответствующего установленного образца", - отметила Рыбакова.Это далеко не полный перечень категорий сотрудников, которые могут уйти в отпуск в любое удобное время, заключила юрист.
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отпуск, летний отпуск, корпоративный отпуск, общество , бизнес
отпуск, летний отпуск, корпоративный отпуск, Общество , Бизнес
02:02 22.05.2025
 
Работникам объяснили, когда начальник может отказать в отпуске

Юрист Рыбакова: в отпуске могут отказать, если он не вписан в график

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму
© Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Иногда работодатель может не отпустить сотрудника в отпуск. В каких случаях это возможно, агентству "Прайм" рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.
По ее словам, до начала каждого года работодатель утверждает график отпусков. В нем указаны даты, в которые сотрудники будут отдыхать.
"Если вдруг специалист решил взять оплачиваемый отпуск не по графику, это необходимо согласовать с работодателем. Он может пойти навстречу и согласиться либо отказать, если посчитает нужным. И такой отказ будет абсолютно законным", - указала эксперт.
Если работодатель оказался против переноса, сотруднику придется уйти в отпуск по графику.
Есть и другие причины, по которым работодатель может не отпустить сотрудника в отпуск. По закону право на оплачиваемый отдых возникает после 6 месяцев непрерывной работы в организации. Если сотрудник не отработал положенное время и хочет отдохнуть, работодатель может отказать. Если же с работодателем удастся договориться, отпуск может быть предоставлен, отметила Рыбакова.
Отдых с последующим увольнением также требуется согласовывать с работодателем. Он может его предоставить, но также имеет право и отказать.
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Однако существуют категории работников, которые могут уйти в отпуск в любое время. Например, это почетные доноры России; почетные доноры СССР; один из родителей несовершеннолетнего ребенка-инвалида; работник, у которого трое или более детей до 18 лет (при этом самому младшему менее 14 лет).
"Работодатель также не вправе отказать в предоставлении учебного отпуска, когда работник пишет заявление и прикладывает к нему справку-вызов соответствующего установленного образца", - отметила Рыбакова.
Это далеко не полный перечень категорий сотрудников, которые могут уйти в отпуск в любое удобное время, заключила юрист.
 
отпусклетний отпусккорпоративный отпускОбществоБизнес
 
 
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