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Минсельхоз ждет с июля снижения внутренних цен на овощи и картофель

Минсельхоз ждет с июля снижения внутренних цен на овощи и картофель - 22.05.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз ждет с июля снижения внутренних цен на овощи и картофель

Минсельхоз России ожидает с июля снижения цен на внутреннем рынке на овощи и картофель, заявил глава министерства Оксана Лут. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T18:28+0300

2025-05-22T18:28+0300

2025-05-22T18:55+0300

экономика

овощи

минсельхоз

оксана лут

картофель

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Минсельхоз России ожидает с июля снижения цен на внутреннем рынке на овощи и картофель, заявил глава министерства Оксана Лут. На совещании президента с членами правительства она отметила, что в текущем году высажено на 10 тысяч гектаров картофеля больше, чем в прошлом году, овощей - на 6,8 тысячи гектаров. "Первые овощи и картофель ранний у нас пойдут с конца июня, поэтому с июля мы ожидаем снижения внутренних цен на картофель и овощи", - сказала Лут.В целом, по словам министра, цены по овощам идут разнонаправленно. "У нас на одни виды продуктов питания цены увеличиваются, на другие - снижаются. Сейчас самая критичная группа, конечно, это овощи и картофель", - отметила Лут.Она напомнила, что в 2024 году в связи с погодными условиями, которые "были тяжелые на протяжении всего сезона", было собрано картофеля на 1,3 миллиона тонн меньше, чем в 2023 году. При этом собранный урожай в 7,3 миллиона тонн сопоставим со средним уровнем объема производства за последние пять лет. В текущем году Минсельхоз ожидает, что урожай будет больше, чем в 2024 году, заключила министра.Ранее в четверг журналистам в пресс-службе Минсельхоза говорили, что прошлогодний урожай овощей в России практически закончился, и сейчас в магазины поступает продукция из дружественных стран, что и определяет цены на рынке.По данным Росстата, за период период с 13 по 19 мая цены на плодоовощную продукцию в России в среднем снизились на 1,1%. Однако столовая свекла продолжила дорожать - на 5,3%, выросли в цене и белокочанная капуста (на 4,5%), морковь (на 4,4%), репчатый лук (на 2,5%) и картофель (на 1,7%).

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овощи, минсельхоз, оксана лут, картофель