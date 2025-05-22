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Памфилова рассказала о нарезке одномандатных избирательных округов - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Памфилова рассказала о нарезке одномандатных избирательных округов
Памфилова рассказала о нарезке одномандатных избирательных округов - 22.05.2025, ПРАЙМ
Памфилова рассказала о нарезке одномандатных избирательных округов
Нарезка одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Госдумы РФ будет осуществляться раз в пять, а не в десять лет, рассказала в интервью РИА... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T04:30+0300
2025-05-22T04:30+0300
россия
экономика
общество
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москва
элла памфилова
цик
госдума
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Нарезка одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Госдумы РФ будет осуществляться раз в пять, а не в десять лет, рассказала в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Глава ЦИК России напомнила, что в соответствии с действующим законодательством ЦИК России разрабатывает и направляет в Государственную думу схему одномандатных избирательных округов. Предыдущая была разработала в 2015 году сроком на 10 лет. "С учетом принятия парламентариями поправок в избирательное законодательство эта временная рамка изменится, и нарезка округов будет осуществляться раз в пять лет", - сказала Памфилова. Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года.
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россия, общество , рф, москва, элла памфилова, цик, госдума
РОССИЯ, Экономика, Общество , РФ, МОСКВА, Элла Памфилова, ЦИК, Госдума
04:30 22.05.2025
 
Памфилова рассказала о нарезке одномандатных избирательных округов

Памфилова: нарезка одномандатных избирательных округов будет осуществляться раз в пять лет

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Нарезка одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Госдумы РФ будет осуществляться раз в пять, а не в десять лет, рассказала в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Глава ЦИК России напомнила, что в соответствии с действующим законодательством ЦИК России разрабатывает и направляет в Государственную думу схему одномандатных избирательных округов. Предыдущая была разработала в 2015 году сроком на 10 лет.
"С учетом принятия парламентариями поправок в избирательное законодательство эта временная рамка изменится, и нарезка округов будет осуществляться раз в пять лет", - сказала Памфилова.
Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФМОСКВАЭлла ПамфиловаЦИКГосдума
 
 
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