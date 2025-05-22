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"Четкая позиция". В офисе Зеленского выдвинули условия по решению конфликта
"Четкая позиция". В офисе Зеленского выдвинули условия по решению конфликта - 22.05.2025, ПРАЙМ
"Четкая позиция". В офисе Зеленского выдвинули условия по решению конфликта
Продолжение переговоров с Москвой об остановке боевых действий возможно лишь после обмена пленными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава офиса... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T11:21+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Продолжение переговоров с Москвой об остановке боевых действий возможно лишь после обмена пленными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым — определение места для следующей встречи с представителями России", — отметил он.Переговоры делегаций России и Украины проходили в Стамбуле и длились почти два часа. В рамках переговоров стороны объявили о планах проведения масштабного пленными в формате "1000 на 1000".
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Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры
"Четкая позиция". В офисе Зеленского выдвинули условия по решению конфликта
Ермак: продолжение переговоров с Москвой возможно только после обмена пленными
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Продолжение переговоров с Москвой об остановке боевых действий возможно лишь после обмена пленными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым — определение места для следующей встречи с представителями России", — отметил он.
Переговоры делегаций России и Украины проходили в Стамбуле и длились почти два часа. В рамках переговоров стороны объявили о планах проведения масштабного пленными в формате "1000 на 1000".
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