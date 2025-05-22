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Песков прокомментировал сообщения о переговорах по Украине в Ватикане
Песков прокомментировал сообщения о переговорах по Украине в Ватикане - 22.05.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал сообщения о переговорах по Украине в Ватикане
Никаких договоренностей о проведении переговоров по украинскому урегулированию в Ватикане не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T13:07+0300
2025-05-22T13:07+0300
2025-05-22T13:09+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Никаких договоренностей о проведении переговоров по украинскому урегулированию в Ватикане не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня. "Нет, никаких не было договоренностей на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, есть ли новые данные о следующих переговорах украинской и российской делегаций.Он также добавил, что договоренностей о встрече между россиянами, украинцами, американцами и европейцами на следующей неделе в Ватикане нет.
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Политика, РОССИЯ, ВАТИКАН, МОСКВА, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения о переговорах по Украине в Ватикане
Песков: никаких договоренностей о проведении переговоров в Ватикане не было
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Никаких договоренностей о проведении переговоров по украинскому урегулированию в Ватикане не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня.
"Нет, никаких не было договоренностей на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, есть ли новые данные о следующих переговорах украинской и российской делегаций.
Он также добавил, что договоренностей о встрече между россиянами, украинцами, американцами и европейцами на следующей неделе в Ватикане нет.
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