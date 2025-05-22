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Песков ответил на вопрос о возможном возвращении западных компаний в Россию

Песков ответил на вопрос о возможном возвращении западных компаний в Россию - 22.05.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о возможном возвращении западных компаний в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в возвращении зарубежных компаний, которые хамски покинули рынок РФ, не нужно оглядываться на... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T13:17+0300

2025-05-22T13:17+0300

2025-05-22T13:21+0300

экономика

россия

дмитрий песков

бизнес

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в возвращении зарубежных компаний, которые хамски покинули рынок РФ, не нужно оглядываться на инвестклимат, для них будет применяться особый режим."Какие-то компании уходили очень аккуратно, выполняя свои обязательства, в первую очередь социальные обязательства. А какие-то компании абсолютно хамски, отказываясь от своих обязательств, отказываясь от трудовых коллективов, бросали свои секторы экономики. Конечно, здесь не нужно оглядываться ни на инвестиционный климат в отношении этих компаний, ни на какие другие принципы. К ним будет, естественно, применяться особый режим во время их попыток сюда вернуться", - сказал Песков.Он также отметил, что не нужно забегать вперед, пока никто никуда не возвращается.Ранее Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям на заседании 21 мая поддержал ко второму чтению законопроект о новых условиях возврата иностранных активов. Журналист спросила Пескова, есть ли основания для опасений за инвестиционный климат и нарушение правовой практики бизнеса, договоров.

https://1prime.ru/20250422/brend-856908844.html

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россия, дмитрий песков, бизнес