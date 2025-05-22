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Глава МИД Польши оценил идею создания европейской армии

Глава МИД Польши оценил идею создания европейской армии - 22.05.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Польши оценил идею создания европейской армии

Европейская армия в понимании силы, объединяющей национальные армии разных стран, никогда не появится, сказал Польскому радио министр иностранных дел Польши... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T12:11+0300

2025-05-22T12:11+0300

2025-05-22T12:11+0300

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ВАРШАВА, 22 мая - ПРАЙМ. Европейская армия в понимании силы, объединяющей национальные армии разных стран, никогда не появится, сказал Польскому радио министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Я предостерегаю от использования термина "европейская армия", потому что я считаю, что этого никогда не произойдет. Европейская армия может пониматься некоторыми как совокупность национальных армий, и я считаю, что этого не будет", - сказал он. По его словам, то, что Европа создает сейчас - это силы быстрого реагирования. Различные мнения о возможности создания единой европейской армии звучат на Западе регулярно. Так, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что ЕС должен сформировать собственную армию для поддержания мира и предотвращения конфликтов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них ВСУ. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель называл несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в феврале прокомментировал дискуссию о возможности создания Евросоюзом собственной армии, отметив, что такие планы нужно внимательно отслеживать и делать выводы.

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мировая экономика, общество , европа, польша, запад, радослав сикорский, владимир зеленский, жозеп боррель, ес, всу