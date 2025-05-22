Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Польши оценил идею создания европейской армии - 22.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250522/polsha-857820305.html
Глава МИД Польши оценил идею создания европейской армии
Глава МИД Польши оценил идею создания европейской армии - 22.05.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Польши оценил идею создания европейской армии
Европейская армия в понимании силы, объединяющей национальные армии разных стран, никогда не появится, сказал Польскому радио министр иностранных дел Польши... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T12:11+0300
2025-05-22T12:11+0300
политика
мировая экономика
общество
европа
польша
запад
радослав сикорский
владимир зеленский
жозеп боррель
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
ВАРШАВА, 22 мая - ПРАЙМ. Европейская армия в понимании силы, объединяющей национальные армии разных стран, никогда не появится, сказал Польскому радио министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Я предостерегаю от использования термина "европейская армия", потому что я считаю, что этого никогда не произойдет. Европейская армия может пониматься некоторыми как совокупность национальных армий, и я считаю, что этого не будет", - сказал он. По его словам, то, что Европа создает сейчас - это силы быстрого реагирования. Различные мнения о возможности создания единой европейской армии звучат на Западе регулярно. Так, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что ЕС должен сформировать собственную армию для поддержания мира и предотвращения конфликтов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них ВСУ. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель называл несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в феврале прокомментировал дискуссию о возможности создания Евросоюзом собственной армии, отметив, что такие планы нужно внимательно отслеживать и делать выводы.
https://1prime.ru/20250521/makron-857799773.html
европа
польша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , европа, польша, запад, радослав сикорский, владимир зеленский, жозеп боррель, ес, всу
Политика, Мировая экономика, Общество , ЕВРОПА, ПОЛЬША, ЗАПАД, Радослав Сикорский, Владимир Зеленский, Жозеп Боррель, ЕС, ВСУ
12:11 22.05.2025
 
Глава МИД Польши оценил идею создания европейской армии

Глава МИД Польши Сикорский: европейская армия никогда не появится

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 22 мая - ПРАЙМ. Европейская армия в понимании силы, объединяющей национальные армии разных стран, никогда не появится, сказал Польскому радио министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Я предостерегаю от использования термина "европейская армия", потому что я считаю, что этого никогда не произойдет. Европейская армия может пониматься некоторыми как совокупность национальных армий, и я считаю, что этого не будет", - сказал он.
По его словам, то, что Европа создает сейчас - это силы быстрого реагирования.
Различные мнения о возможности создания единой европейской армии звучат на Западе регулярно. Так, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что ЕС должен сформировать собственную армию для поддержания мира и предотвращения конфликтов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них ВСУ.
Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель называл несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в феврале прокомментировал дискуссию о возможности создания Евросоюзом собственной армии, отметив, что такие планы нужно внимательно отслеживать и делать выводы.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Путь в пропасть. В Польше раскритиковали "наполеоновские" планы Макрона
Вчера, 18:00
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоЕВРОПАПОЛЬШАЗАПАДРадослав СикорскийВладимир ЗеленскийЖозеп БоррельЕСВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала