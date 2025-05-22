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ВМФ Польши закупит морские дроны
ВМФ Польши закупит морские дроны - 22.05.2025, ПРАЙМ
ВМФ Польши закупит морские дроны
Польский военно-морской флот закупит морские беспилотные суда, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T13:33+0300
2025-05-22T13:33+0300
2025-05-22T13:33+0300
вооружения
бизнес
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ВАРШАВА, 22 мая - ПРАЙМ. Польский военно-морской флот закупит морские беспилотные суда, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. "Мы решили немедленно запустить реализацию заказа дронов военно-морским флотом", - сказал Туск. По его словам, дроны предназначены для того, чтобы заменить корабли с экипажами при выполнении некоторых миссий. "Это будут более сложные комплекты, которые позволят намного дешевле, чем тогда, когда нам нужны специальные корабли, успешно контролировать то, что делается под водой, над водой и на воде", - пояснил Туск. "Выслушав рекомендации, я дал зеленый свет на реализацию закупки морских дронов", - заключил он, не уточнив количества закупаемых аппаратов.
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бизнес, польша, дональд туск
Вооружения, Бизнес, ПОЛЬША, Дональд Туск
ВМФ Польши закупит морские дроны
Премьер Польши Туск: военно-морской флот закупит морские беспилотные суда
ВАРШАВА, 22 мая - ПРАЙМ. Польский военно-морской флот закупит морские беспилотные суда, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Мы решили немедленно запустить реализацию заказа дронов военно-морским флотом", - сказал Туск.
По его словам, дроны предназначены для того, чтобы заменить корабли с экипажами при выполнении некоторых миссий.
"Это будут более сложные комплекты, которые позволят намного дешевле, чем тогда, когда нам нужны специальные корабли, успешно контролировать то, что делается под водой, над водой и на воде", - пояснил Туск.
"Выслушав рекомендации, я дал зеленый свет на реализацию закупки морских дронов", - заключил он, не уточнив количества закупаемых аппаратов.
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