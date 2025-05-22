Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВМФ Польши закупит морские дроны - 22.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250522/polsha-857824487.html
ВМФ Польши закупит морские дроны
ВМФ Польши закупит морские дроны - 22.05.2025, ПРАЙМ
ВМФ Польши закупит морские дроны
Польский военно-морской флот закупит морские беспилотные суда, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T13:33+0300
2025-05-22T13:33+0300
вооружения
бизнес
польша
дональд туск
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg
ВАРШАВА, 22 мая - ПРАЙМ. Польский военно-морской флот закупит морские беспилотные суда, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. "Мы решили немедленно запустить реализацию заказа дронов военно-морским флотом", - сказал Туск. По его словам, дроны предназначены для того, чтобы заменить корабли с экипажами при выполнении некоторых миссий. "Это будут более сложные комплекты, которые позволят намного дешевле, чем тогда, когда нам нужны специальные корабли, успешно контролировать то, что делается под водой, над водой и на воде", - пояснил Туск. "Выслушав рекомендации, я дал зеленый свет на реализацию закупки морских дронов", - заключил он, не уточнив количества закупаемых аппаратов.
https://1prime.ru/20250522/polsha-857820305.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_eac67dfcb2fef6f9c0b6009308275b04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, польша, дональд туск
Вооружения, Бизнес, ПОЛЬША, Дональд Туск
13:33 22.05.2025
 
ВМФ Польши закупит морские дроны

Премьер Польши Туск: военно-морской флот закупит морские беспилотные суда

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© flickr.com / Terra Libera
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 22 мая - ПРАЙМ. Польский военно-морской флот закупит морские беспилотные суда, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Мы решили немедленно запустить реализацию заказа дронов военно-морским флотом", - сказал Туск.
По его словам, дроны предназначены для того, чтобы заменить корабли с экипажами при выполнении некоторых миссий.
"Это будут более сложные комплекты, которые позволят намного дешевле, чем тогда, когда нам нужны специальные корабли, успешно контролировать то, что делается под водой, над водой и на воде", - пояснил Туск.
"Выслушав рекомендации, я дал зеленый свет на реализацию закупки морских дронов", - заключил он, не уточнив количества закупаемых аппаратов.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Глава МИД Польши оценил идею создания европейской армии
12:11
 
ВооруженияБизнесПОЛЬШАДональд Туск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала