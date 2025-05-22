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Совокупный портфель микрозаймов в России в I квартале вырос на 6,1% - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Совокупный портфель микрозаймов в России в I квартале вырос на 6,1%
Совокупный портфель микрозаймов в России в I квартале вырос на 6,1% - 22.05.2025, ПРАЙМ
Совокупный портфель микрозаймов в России в I квартале вырос на 6,1%
Совокупный портфель микрозаймов в России в первом квартале 2025 года увеличился на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом - до 486,5 миллиарда рублей,... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T00:26+0300
2025-05-22T00:26+0300
финансы
россия
банки
москва
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совокупный портфель микрозаймов в России в первом квартале 2025 года увеличился на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом - до 486,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР". "Темпы прироста портфеля микрозаймов с учетом всех видов МФО в первом квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом составили 6,1% против 13% кварталом ранее", - говорится в сообщении. Отмечается, что банковские МФО, которые аффилированы с маркетплейсами, показали прирост в 11% и достигли в объемном выражении 228,9 миллиарда рублей. Портфель иных МФО показал прирост в 1,5% - за последние периоды это самый низкий уровень, указывается в материалах. "Сегодня структурное распределение портфеля между видами МФО выглядит таким образом: 47% приходится на банковские МФО, включая маркетплейсы. За квартал их доля выросла на 3 процентных пункта, за год – на более чем 11%", - сообщают в пресс-службе. СРО "МиР" прогнозирует, что в условиях высокой ключевой ставки данный тренд будет продолжаться и банки, и маркетплейсы и далее будут перенаправлять часть заемщиков в "родственные" МФО. "Более того, продукты, предлагаемые МФО, во многом сейчас могут составить конкуренцию банковским в части небольших беззалоговых ссуд. Так продолжится как минимум еще полгода, после чего произойдет смена таких темпов роста в этом сегменте на более умеренные", - подчеркивается в материалах организации.
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финансы, россия, банки, москва
Финансы, РОССИЯ, Банки, МОСКВА
00:26 22.05.2025
 
Совокупный портфель микрозаймов в России в I квартале вырос на 6,1%

СРО "МиР": портфель микрозаймов в России в I квартале вырос на 6,1%

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совокупный портфель микрозаймов в России в первом квартале 2025 года увеличился на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом - до 486,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР".
"Темпы прироста портфеля микрозаймов с учетом всех видов МФО в первом квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом составили 6,1% против 13% кварталом ранее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что банковские МФО, которые аффилированы с маркетплейсами, показали прирост в 11% и достигли в объемном выражении 228,9 миллиарда рублей. Портфель иных МФО показал прирост в 1,5% - за последние периоды это самый низкий уровень, указывается в материалах.
"Сегодня структурное распределение портфеля между видами МФО выглядит таким образом: 47% приходится на банковские МФО, включая маркетплейсы. За квартал их доля выросла на 3 процентных пункта, за год – на более чем 11%", - сообщают в пресс-службе.
СРО "МиР" прогнозирует, что в условиях высокой ключевой ставки данный тренд будет продолжаться и банки, и маркетплейсы и далее будут перенаправлять часть заемщиков в "родственные" МФО.
"Более того, продукты, предлагаемые МФО, во многом сейчас могут составить конкуренцию банковским в части небольших беззалоговых ссуд. Так продолжится как минимум еще полгода, после чего произойдет смена таких темпов роста в этом сегменте на более умеренные", - подчеркивается в материалах организации.
 
ФинансыРОССИЯБанкиМОСКВА
 
 
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