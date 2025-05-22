https://1prime.ru/20250522/portfel-857805736.html

Совокупный портфель микрозаймов в России в I квартале вырос на 6,1%

Совокупный портфель микрозаймов в России в I квартале вырос на 6,1% - 22.05.2025, ПРАЙМ

Совокупный портфель микрозаймов в России в I квартале вырос на 6,1%

Совокупный портфель микрозаймов в России в первом квартале 2025 года увеличился на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом - до 486,5 миллиарда рублей,... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T00:26+0300

2025-05-22T00:26+0300

2025-05-22T00:26+0300

финансы

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совокупный портфель микрозаймов в России в первом квартале 2025 года увеличился на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом - до 486,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР". "Темпы прироста портфеля микрозаймов с учетом всех видов МФО в первом квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом составили 6,1% против 13% кварталом ранее", - говорится в сообщении. Отмечается, что банковские МФО, которые аффилированы с маркетплейсами, показали прирост в 11% и достигли в объемном выражении 228,9 миллиарда рублей. Портфель иных МФО показал прирост в 1,5% - за последние периоды это самый низкий уровень, указывается в материалах. "Сегодня структурное распределение портфеля между видами МФО выглядит таким образом: 47% приходится на банковские МФО, включая маркетплейсы. За квартал их доля выросла на 3 процентных пункта, за год – на более чем 11%", - сообщают в пресс-службе. СРО "МиР" прогнозирует, что в условиях высокой ключевой ставки данный тренд будет продолжаться и банки, и маркетплейсы и далее будут перенаправлять часть заемщиков в "родственные" МФО. "Более того, продукты, предлагаемые МФО, во многом сейчас могут составить конкуренцию банковским в части небольших беззалоговых ссуд. Так продолжится как минимум еще полгода, после чего произойдет смена таких темпов роста в этом сегменте на более умеренные", - подчеркивается в материалах организации.

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финансы, россия, банки, москва