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Пострадавших от заморозков посевов в РФ в 2025 году в 8 раз меньше
Пострадавших от заморозков посевов в РФ в 2025 году в 8 раз меньше - 22.05.2025, ПРАЙМ
Пострадавших от заморозков посевов в РФ в 2025 году в 8 раз меньше
Площадь пострадавших от заморозков в России посевов в 2025 году в 8 раз меньше уровня прошлого года, причем 90% этой площади уже пересеяно, а в ближайшие дни... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:36+0300
2025-05-22T18:36+0300
2025-05-22T18:36+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Площадь пострадавших от заморозков в России посевов в 2025 году в 8 раз меньше уровня прошлого года, причем 90% этой площади уже пересеяно, а в ближайшие дни завершится работа на оставшейся площади, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. "Пострадавшая площадь от заморозков у нас составляет около 136 тысяч гектар. То есть это в 8 раз меньше, чем у нас было в прошлом году. ... На данный момент все, что прострадало, 90% мы уже пересеяли, и в ближайшие дни мы завершим работу на оставшихся площадях", - сказала Лут в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Она отметила, что ситуация с возвратными заморозками повторилась, и из-за них был введен режим чрезвычайной ситуации в трех регионах - Ростовской, Воронежской и Белгородской областях, однако объем гибели сельхозкультур там существенно меньше прошлогоднего.
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минсельхоз, оксана лут, сельское хозяйство
Экономика, Минсельхоз, Оксана Лут, Сельское хозяйство
Пострадавших от заморозков посевов в РФ в 2025 году в 8 раз меньше
Лут: пострадавших от заморозков посевов в РФ в 2025 г в 8 раз меньше, и 90% уже пересеяно
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Площадь пострадавших от заморозков в России посевов в 2025 году в 8 раз меньше уровня прошлого года, причем 90% этой площади уже пересеяно, а в ближайшие дни завершится работа на оставшейся площади, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Пострадавшая площадь от заморозков у нас составляет около 136 тысяч гектар. То есть это в 8 раз меньше, чем у нас было в прошлом году. ... На данный момент все, что прострадало, 90% мы уже пересеяли, и в ближайшие дни мы завершим работу на оставшихся площадях", - сказала Лут в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Она отметила, что ситуация с возвратными заморозками повторилась, и из-за них был введен режим чрезвычайной ситуации в трех регионах - Ростовской, Воронежской и Белгородской областях, однако объем гибели сельхозкультур там существенно меньше прошлогоднего.
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