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ЕП поддержал введение заградительных пошлин против удобрений из России - 22.05.2025, ПРАЙМ
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ЕП поддержал введение заградительных пошлин против удобрений из России
ЕП поддержал введение заградительных пошлин против удобрений из России - 22.05.2025, ПРАЙМ
ЕП поддержал введение заградительных пошлин против удобрений из России
Европарламент большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T12:22+0300
2025-05-22T12:28+0300
экономика
сельское хозяйство
еп
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Европарламент большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары.За документ проголосовало 411 депутатов , против высказались 100, еще 78 - воздержались. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего вступит в силу.ЕС импортировал 6,2 миллиона тонн российских удобрений в 2024 году, что составляет четверть всего импорта.Ранее источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что это решение уже было поддержано комитетом по внешней торговле.Ожидается, что новые пошлины будут вводиться поэтапно с июля этого года и в течение трех лет.Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
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сельское хозяйство, еп
Экономика, Сельское хозяйство, ЕП
12:22 22.05.2025 (обновлено: 12:28 22.05.2025)
 
ЕП поддержал введение заградительных пошлин против удобрений из России

ЕП поддержал введение новых заградительных пошлин против удобрений из России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Европарламент большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары.
За документ проголосовало 411 депутатов , против высказались 100, еще 78 - воздержались. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего вступит в силу.
ЕС импортировал 6,2 миллиона тонн российских удобрений в 2024 году, что составляет четверть всего импорта.
Ранее источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что это решение уже было поддержано комитетом по внешней торговле.
Ожидается, что новые пошлины будут вводиться поэтапно с июля этого года и в течение трех лет.
Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
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