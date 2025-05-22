https://1prime.ru/20250522/poshliny-857827514.html

Эксперт рассказала, чем обернутся новые санкции ЕС против России

Эксперт рассказала, чем обернутся новые санкции ЕС против России - 22.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, чем обернутся новые санкции ЕС против России

Новые санкции ЕС против России спровоцируют очередную волну забастовок местных фермеров и разгонят продовольственную инфляцию в Европе, сообщила РИА Новости... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T15:02+0300

2025-05-22T15:02+0300

2025-05-22T15:02+0300

экономика

сельское хозяйство

мировая экономика

европа

москва

белоруссия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Новые санкции ЕС против России спровоцируют очередную волну забастовок местных фермеров и разгонят продовольственную инфляцию в Европе, сообщила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего вступит в силу. "Для Европы введение новых заградительных пошлин против российских удобрений повлияет на конечную стоимость продукции сельского хозяйства в Европе, стоит ожидать новых фермерских забастовок и проблем в европейской экономике, связанных с разгоном продовольственной инфляции в Европе без российских поставок", - отмечает Новикова. Для Европы импорт удобрений из России является критическим аспектом устойчивости развития европейского фермерства, подчеркивает эксперт. "Поставки минеральных удобрений из России в Евросоюз в настоящее время продолжаются и даже увеличились. Россия остается одним из основных поставщиков удобрений в ЕС, а доля российских удобрений в общем импорте ЕС по-прежнему высока. При этом отдельные европейские страны, такие как Польша, Германия, Италия и Франция, являются основными покупателями российских азотных удобрений", - поясняет она.

https://1prime.ru/20250522/es-857826654.html

европа

москва

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, европа, москва, белоруссия, ес