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Эксперт рассказала, чем обернутся новые санкции ЕС против России - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, чем обернутся новые санкции ЕС против России
Эксперт рассказала, чем обернутся новые санкции ЕС против России - 22.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, чем обернутся новые санкции ЕС против России
Новые санкции ЕС против России спровоцируют очередную волну забастовок местных фермеров и разгонят продовольственную инфляцию в Европе, сообщила РИА Новости... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T15:02+0300
2025-05-22T15:02+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
европа
москва
белоруссия
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Новые санкции ЕС против России спровоцируют очередную волну забастовок местных фермеров и разгонят продовольственную инфляцию в Европе, сообщила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего вступит в силу. "Для Европы введение новых заградительных пошлин против российских удобрений повлияет на конечную стоимость продукции сельского хозяйства в Европе, стоит ожидать новых фермерских забастовок и проблем в европейской экономике, связанных с разгоном продовольственной инфляции в Европе без российских поставок", - отмечает Новикова. Для Европы импорт удобрений из России является критическим аспектом устойчивости развития европейского фермерства, подчеркивает эксперт. "Поставки минеральных удобрений из России в Евросоюз в настоящее время продолжаются и даже увеличились. Россия остается одним из основных поставщиков удобрений в ЕС, а доля российских удобрений в общем импорте ЕС по-прежнему высока. При этом отдельные европейские страны, такие как Польша, Германия, Италия и Франция, являются основными покупателями российских азотных удобрений", - поясняет она.
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сельское хозяйство, мировая экономика, европа, москва, белоруссия, ес
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, ЕВРОПА, МОСКВА, БЕЛОРУССИЯ, ЕС
15:02 22.05.2025
 
Эксперт рассказала, чем обернутся новые санкции ЕС против России

Новикова: санкции ЕС против России разобьют продовольственную инфляцию в Европе

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Новые санкции ЕС против России спровоцируют очередную волну забастовок местных фермеров и разгонят продовольственную инфляцию в Европе, сообщила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего вступит в силу.
"Для Европы введение новых заградительных пошлин против российских удобрений повлияет на конечную стоимость продукции сельского хозяйства в Европе, стоит ожидать новых фермерских забастовок и проблем в европейской экономике, связанных с разгоном продовольственной инфляции в Европе без российских поставок", - отмечает Новикова.
Для Европы импорт удобрений из России является критическим аспектом устойчивости развития европейского фермерства, подчеркивает эксперт.
"Поставки минеральных удобрений из России в Евросоюз в настоящее время продолжаются и даже увеличились. Россия остается одним из основных поставщиков удобрений в ЕС, а доля российских удобрений в общем импорте ЕС по-прежнему высока. При этом отдельные европейские страны, такие как Польша, Германия, Италия и Франция, являются основными покупателями российских азотных удобрений", - поясняет она.
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Эксперт оценил последствия новых пошлин ЕС против удобрений из России
14:46
 
ЭкономикаСельское хозяйствоМировая экономикаЕВРОПАМОСКВАБЕЛОРУССИЯЕС
 
 
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