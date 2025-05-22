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Глава Минприроды назвал ситуацию с пожарами в России контролируемой - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Глава Минприроды назвал ситуацию с пожарами в России контролируемой
Глава Минприроды назвал ситуацию с пожарами в России контролируемой - 22.05.2025, ПРАЙМ
Глава Минприроды назвал ситуацию с пожарами в России контролируемой
Россия находится на пике весеннего пожароопасного сезона, на большей части страны ситуация под контролем, однако скоро наступит лето, и начнутся пожары в... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:31+0300
2025-05-22T18:31+0300
минприроды
александр козлов
лесные пожары
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия находится на пике весеннего пожароопасного сезона, на большей части страны ситуация под контролем, однако скоро наступит лето, и начнутся пожары в северных регионах, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Министр сообщил, что два района в Забайкальском крае находятся в "тревожной зоне", сейчас там наибольшая площадь лесных пожаров в России. "Что очень важно, мы сейчас находимся в пике пожароопасного сезона, по всем остальным территориям ситуация под контролем, и такого объема возгораний нет, но надо понимать, что через неделю весенний сезон сменится на летний, и мы войдем в совершенно иные климатические условия, где высокие температуры, и, самое главное, добавятся сухие грозы. Начнет разгораться север, а это труднодоступные территории", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По его словам, сложная обстановка с лесными пожарами прогнозируется на западе Якутии, северо-востоке Красноярского края и севере Иркутской области.
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минприроды, александр козлов, лесные пожары
Минприроды, Александр Козлов, лесные пожары
18:31 22.05.2025
 
Глава Минприроды назвал ситуацию с пожарами в России контролируемой

Глава Минприроды: ситуация с пожарами на большей части РФ под контролем

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия находится на пике весеннего пожароопасного сезона, на большей части страны ситуация под контролем, однако скоро наступит лето, и начнутся пожары в северных регионах, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Министр сообщил, что два района в Забайкальском крае находятся в "тревожной зоне", сейчас там наибольшая площадь лесных пожаров в России.
"Что очень важно, мы сейчас находимся в пике пожароопасного сезона, по всем остальным территориям ситуация под контролем, и такого объема возгораний нет, но надо понимать, что через неделю весенний сезон сменится на летний, и мы войдем в совершенно иные климатические условия, где высокие температуры, и, самое главное, добавятся сухие грозы. Начнет разгораться север, а это труднодоступные территории", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Путин
Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах
14 апреля, 17:43
По его словам, сложная обстановка с лесными пожарами прогнозируется на западе Якутии, северо-востоке Красноярского края и севере Иркутской области.
 
МинприродыАлександр Козловлесные пожары
 
 
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