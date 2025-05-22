https://1prime.ru/20250522/pozhary-857835795.html
Глава Минприроды назвал ситуацию с пожарами в России контролируемой
Глава Минприроды назвал ситуацию с пожарами в России контролируемой - 22.05.2025, ПРАЙМ
Глава Минприроды назвал ситуацию с пожарами в России контролируемой
Россия находится на пике весеннего пожароопасного сезона, на большей части страны ситуация под контролем, однако скоро наступит лето, и начнутся пожары в... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:31+0300
2025-05-22T18:31+0300
2025-05-22T18:31+0300
минприроды
александр козлов
лесные пожары
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0e/850093778_0:23:3600:2048_1920x0_80_0_0_ab7bdb887f3fdc99c1b5392b44ef4da6.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия находится на пике весеннего пожароопасного сезона, на большей части страны ситуация под контролем, однако скоро наступит лето, и начнутся пожары в северных регионах, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Министр сообщил, что два района в Забайкальском крае находятся в "тревожной зоне", сейчас там наибольшая площадь лесных пожаров в России. "Что очень важно, мы сейчас находимся в пике пожароопасного сезона, по всем остальным территориям ситуация под контролем, и такого объема возгораний нет, но надо понимать, что через неделю весенний сезон сменится на летний, и мы войдем в совершенно иные климатические условия, где высокие температуры, и, самое главное, добавятся сухие грозы. Начнет разгораться север, а это труднодоступные территории", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По его словам, сложная обстановка с лесными пожарами прогнозируется на западе Якутии, северо-востоке Красноярского края и севере Иркутской области.
https://1prime.ru/20250414/pozhar-856672156.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0e/850093778_869:0:3600:2048_1920x0_80_0_0_88fe4c3f3ffd81382993b6b36fe766e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минприроды, александр козлов, лесные пожары
Минприроды, Александр Козлов, лесные пожары
Глава Минприроды назвал ситуацию с пожарами в России контролируемой
Глава Минприроды: ситуация с пожарами на большей части РФ под контролем
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия находится на пике весеннего пожароопасного сезона, на большей части страны ситуация под контролем, однако скоро наступит лето, и начнутся пожары в северных регионах, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Министр сообщил, что два района в Забайкальском крае находятся в "тревожной зоне", сейчас там наибольшая площадь лесных пожаров в России.
"Что очень важно, мы сейчас находимся в пике пожароопасного сезона, по всем остальным территориям ситуация под контролем, и такого объема возгораний нет, но надо понимать, что через неделю весенний сезон сменится на летний, и мы войдем в совершенно иные климатические условия, где высокие температуры, и, самое главное, добавятся сухие грозы. Начнет разгораться север, а это труднодоступные территории", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах
По его словам, сложная обстановка с лесными пожарами прогнозируется на западе Якутии, северо-востоке Красноярского края и севере Иркутской области.