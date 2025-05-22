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Правительство продлит нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса
Правительство продлит нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса - 22.05.2025, ПРАЙМ
Правительство продлит нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса
Кабмин продлит до конца 2030 года нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T16:39+0300
2025-05-22T16:39+0300
2025-05-22T16:39+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Кабмин продлит до конца 2030 года нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Скоро начнется летний туристический сезон. Правительство продолжает расширение внутренней инфраструктуры для того, чтобы укрепить интерес наших граждан и, конечно, гостей из-за рубежа к поездкам по России, в том числе в средней и долгосрочной перспективе. С этой целью разработаны изменения в Налоговый кодекс. Предлагается продлить до конца 2030 года право на применение нулевой ставки НДС для гостиниц и других объектов размещения путешественников", - сказал Мишустин на заседании правительства. Также кабмин увеличит с 2 до 3 миллиардов рублей максимальный порог доходов организаций общественного питания, при котором они будут освобождаться от НДС. "Такие решения позволят укрепить развитие отрасли, придадут ее динамике дополнительный импульс, что положительно отразится и на смежных сегментах, где много представителей малого и среднего бизнеса", – подчеркнул Мишустин.
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бизнес, россия, рф, михаил мишустин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
Правительство продлит нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса
Правительство продлит до конца 2030 года нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Кабмин продлит до конца 2030 года нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Скоро начнется летний туристический сезон. Правительство продолжает расширение внутренней инфраструктуры для того, чтобы укрепить интерес наших граждан и, конечно, гостей из-за рубежа к поездкам по России, в том числе в средней и долгосрочной перспективе. С этой целью разработаны изменения в Налоговый кодекс. Предлагается продлить до конца 2030 года право на применение нулевой ставки НДС для гостиниц и других объектов размещения путешественников", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Также кабмин увеличит с 2 до 3 миллиардов рублей максимальный порог доходов организаций общественного питания, при котором они будут освобождаться от НДС.
"Такие решения позволят укрепить развитие отрасли, придадут ее динамике дополнительный импульс, что положительно отразится и на смежных сегментах, где много представителей малого и среднего бизнеса", – подчеркнул Мишустин.
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