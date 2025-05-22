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Правительство продлит нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса - 22.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250522/pravitelstvo--857831994.html
Правительство продлит нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса
Правительство продлит нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса - 22.05.2025, ПРАЙМ
Правительство продлит нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса
Кабмин продлит до конца 2030 года нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T16:39+0300
2025-05-22T16:39+0300
экономика
бизнес
россия
рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Кабмин продлит до конца 2030 года нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Скоро начнется летний туристический сезон. Правительство продолжает расширение внутренней инфраструктуры для того, чтобы укрепить интерес наших граждан и, конечно, гостей из-за рубежа к поездкам по России, в том числе в средней и долгосрочной перспективе. С этой целью разработаны изменения в Налоговый кодекс. Предлагается продлить до конца 2030 года право на применение нулевой ставки НДС для гостиниц и других объектов размещения путешественников", - сказал Мишустин на заседании правительства. Также кабмин увеличит с 2 до 3 миллиардов рублей максимальный порог доходов организаций общественного питания, при котором они будут освобождаться от НДС. "Такие решения позволят укрепить развитие отрасли, придадут ее динамике дополнительный импульс, что положительно отразится и на смежных сегментах, где много представителей малого и среднего бизнеса", – подчеркнул Мишустин.
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бизнес, россия, рф, михаил мишустин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
16:39 22.05.2025
 
Правительство продлит нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса

Правительство продлит до конца 2030 года нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Кабмин продлит до конца 2030 года нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Скоро начнется летний туристический сезон. Правительство продолжает расширение внутренней инфраструктуры для того, чтобы укрепить интерес наших граждан и, конечно, гостей из-за рубежа к поездкам по России, в том числе в средней и долгосрочной перспективе. С этой целью разработаны изменения в Налоговый кодекс. Предлагается продлить до конца 2030 года право на применение нулевой ставки НДС для гостиниц и других объектов размещения путешественников", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Также кабмин увеличит с 2 до 3 миллиардов рублей максимальный порог доходов организаций общественного питания, при котором они будут освобождаться от НДС.
"Такие решения позволят укрепить развитие отрасли, придадут ее динамике дополнительный импульс, что положительно отразится и на смежных сегментах, где много представителей малого и среднего бизнеса", – подчеркнул Мишустин.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
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ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМихаил Мишустин
 
 
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