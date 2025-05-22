https://1prime.ru/20250522/pravitelstvo--857831994.html

Правительство продлит нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса

Правительство продлит нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса - 22.05.2025, ПРАЙМ

Правительство продлит нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса

Кабмин продлит до конца 2030 года нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T16:39+0300

2025-05-22T16:39+0300

2025-05-22T16:39+0300

экономика

бизнес

россия

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/83586/37/835863777_0:70:3395:1979_1920x0_80_0_0_955b37468749e5635a0fde30bea2923c.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Кабмин продлит до конца 2030 года нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Скоро начнется летний туристический сезон. Правительство продолжает расширение внутренней инфраструктуры для того, чтобы укрепить интерес наших граждан и, конечно, гостей из-за рубежа к поездкам по России, в том числе в средней и долгосрочной перспективе. С этой целью разработаны изменения в Налоговый кодекс. Предлагается продлить до конца 2030 года право на применение нулевой ставки НДС для гостиниц и других объектов размещения путешественников", - сказал Мишустин на заседании правительства. Также кабмин увеличит с 2 до 3 миллиардов рублей максимальный порог доходов организаций общественного питания, при котором они будут освобождаться от НДС. "Такие решения позволят укрепить развитие отрасли, придадут ее динамике дополнительный импульс, что положительно отразится и на смежных сегментах, где много представителей малого и среднего бизнеса", – подчеркнул Мишустин.

https://1prime.ru/20250522/pravitelstvo-857831178.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, михаил мишустин