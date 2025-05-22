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Правительство обсудит усиление мер господдержки беременных женщин

Правительство обсудит усиление мер господдержки беременных женщин - 22.05.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит усиление мер господдержки беременных женщин

Правительство России на заседании в четверг обсудит усиление мер господдержки беременных женщин, обучающихся очно в вузах, организациях дополнительного... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T00:20+0300

2025-05-22T00:20+0300

2025-05-22T00:20+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит усиление мер господдержки беременных женщин, обучающихся очно в вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на усиление мер государственной поддержки беременных женщин, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

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