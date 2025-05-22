https://1prime.ru/20250522/pravitelstvo-857805242.html
Правительство обсудит усиление мер господдержки беременных женщин
Правительство обсудит усиление мер господдержки беременных женщин - 22.05.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит усиление мер господдержки беременных женщин
Правительство России на заседании в четверг обсудит усиление мер господдержки беременных женщин, обучающихся очно в вузах, организациях дополнительного... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T00:20+0300
2025-05-22T00:20+0300
2025-05-22T00:20+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит усиление мер господдержки беременных женщин, обучающихся очно в вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на усиление мер государственной поддержки беременных женщин, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
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общество , москва
Экономика, Общество , МОСКВА
Правительство обсудит усиление мер господдержки беременных женщин
Правительство обсудит усиление мер господдержки беременных женщин
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит усиление мер господдержки беременных женщин, обучающихся очно в вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на усиление мер государственной поддержки беременных женщин, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.