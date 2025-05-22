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Правительство направило миллиард рублей на высокотехнологичную медпомощь
Правительство направило миллиард рублей на высокотехнологичную медпомощь - 22.05.2025, ПРАЙМ
Правительство направило миллиард рублей на высокотехнологичную медпомощь
Кабмин дополнительно направил почти 1 миллиард рублей на финансирование оказания высокотехнологичной медпомощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T16:11+0300
2025-05-22T16:11+0300
2025-05-22T16:11+0300
экономика
финансы
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Кабмин дополнительно направил почти 1 миллиард рублей на финансирование оказания высокотехнологичной медпомощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства Мишустин сообщил, что в текущем году были предусмотрены свыше 3,5 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медпомощь, в том числе на проведение в федеральных клиниках сложнейший операций с применением уникальных методов сердечно-сосудистой хирургии, а также трансплантации. Граждане могут пройти их бесплатно после назначения врача или по полису ОМС. "Чтобы повысить доступность такого лечения, правительство дополнительно направило почти 1 миллиард рублей. Увеличенное финансирование позволит оказать помощь еще нескольким сотням пациентов с очень серьезными диагнозами. Речь зачастую идет о спасении жизней. Конечно, важно продолжить делать все необходимое по всей стране для расширения возможностей граждан восстановить и поправить свое здоровье с использованием передовых подходов в медицине", - сказал Мишустин.
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финансы, россия, михаил мишустин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Правительство направило миллиард рублей на высокотехнологичную медпомощь
Мишустин: на высокотехнологичную медпомощь дополнительно направили почти 1 млрд руб
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Кабмин дополнительно направил почти 1 миллиард рублей на финансирование оказания высокотехнологичной медпомощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства Мишустин сообщил, что в текущем году были предусмотрены свыше 3,5 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медпомощь, в том числе на проведение в федеральных клиниках сложнейший операций с применением уникальных методов сердечно-сосудистой хирургии, а также трансплантации. Граждане могут пройти их бесплатно после назначения врача или по полису ОМС.
"Чтобы повысить доступность такого лечения, правительство дополнительно направило почти 1 миллиард рублей. Увеличенное финансирование позволит оказать помощь еще нескольким сотням пациентов с очень серьезными диагнозами. Речь зачастую идет о спасении жизней. Конечно, важно продолжить делать все необходимое по всей стране для расширения возможностей граждан восстановить и поправить свое здоровье с использованием передовых подходов в медицине", - сказал Мишустин.
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