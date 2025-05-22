Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство направило миллиард рублей на высокотехнологичную медпомощь - 22.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250522/pravitelstvo-857831178.html
Правительство направило миллиард рублей на высокотехнологичную медпомощь
Правительство направило миллиард рублей на высокотехнологичную медпомощь - 22.05.2025, ПРАЙМ
Правительство направило миллиард рублей на высокотехнологичную медпомощь
Кабмин дополнительно направил почти 1 миллиард рублей на финансирование оказания высокотехнологичной медпомощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T16:11+0300
2025-05-22T16:11+0300
экономика
финансы
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Кабмин дополнительно направил почти 1 миллиард рублей на финансирование оказания высокотехнологичной медпомощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства Мишустин сообщил, что в текущем году были предусмотрены свыше 3,5 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медпомощь, в том числе на проведение в федеральных клиниках сложнейший операций с применением уникальных методов сердечно-сосудистой хирургии, а также трансплантации. Граждане могут пройти их бесплатно после назначения врача или по полису ОМС. "Чтобы повысить доступность такого лечения, правительство дополнительно направило почти 1 миллиард рублей. Увеличенное финансирование позволит оказать помощь еще нескольким сотням пациентов с очень серьезными диагнозами. Речь зачастую идет о спасении жизней. Конечно, важно продолжить делать все необходимое по всей стране для расширения возможностей граждан восстановить и поправить свое здоровье с использованием передовых подходов в медицине", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20250521/putin--857779807.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, михаил мишустин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин
16:11 22.05.2025
 
Правительство направило миллиард рублей на высокотехнологичную медпомощь

Мишустин: на высокотехнологичную медпомощь дополнительно направили почти 1 млрд руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Кабмин дополнительно направил почти 1 миллиард рублей на финансирование оказания высокотехнологичной медпомощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства Мишустин сообщил, что в текущем году были предусмотрены свыше 3,5 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медпомощь, в том числе на проведение в федеральных клиниках сложнейший операций с применением уникальных методов сердечно-сосудистой хирургии, а также трансплантации. Граждане могут пройти их бесплатно после назначения врача или по полису ОМС.
"Чтобы повысить доступность такого лечения, правительство дополнительно направило почти 1 миллиард рублей. Увеличенное финансирование позволит оказать помощь еще нескольким сотням пациентов с очень серьезными диагнозами. Речь зачастую идет о спасении жизней. Конечно, важно продолжить делать все необходимое по всей стране для расширения возможностей граждан восстановить и поправить свое здоровье с использованием передовых подходов в медицине", - сказал Мишустин.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Путин обсудит с правительством создание ОЭЗ на территории Курской области
Вчера, 10:14
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала