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Правительство направило миллиард рублей на высокотехнологичную медпомощь

Правительство направило миллиард рублей на высокотехнологичную медпомощь - 22.05.2025, ПРАЙМ

Правительство направило миллиард рублей на высокотехнологичную медпомощь

Кабмин дополнительно направил почти 1 миллиард рублей на финансирование оказания высокотехнологичной медпомощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T16:11+0300

2025-05-22T16:11+0300

2025-05-22T16:11+0300

экономика

финансы

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Кабмин дополнительно направил почти 1 миллиард рублей на финансирование оказания высокотехнологичной медпомощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства Мишустин сообщил, что в текущем году были предусмотрены свыше 3,5 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медпомощь, в том числе на проведение в федеральных клиниках сложнейший операций с применением уникальных методов сердечно-сосудистой хирургии, а также трансплантации. Граждане могут пройти их бесплатно после назначения врача или по полису ОМС. "Чтобы повысить доступность такого лечения, правительство дополнительно направило почти 1 миллиард рублей. Увеличенное финансирование позволит оказать помощь еще нескольким сотням пациентов с очень серьезными диагнозами. Речь зачастую идет о спасении жизней. Конечно, важно продолжить делать все необходимое по всей стране для расширения возможностей граждан восстановить и поправить свое здоровье с использованием передовых подходов в медицине", - сказал Мишустин.

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финансы, россия, михаил мишустин