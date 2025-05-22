https://1prime.ru/20250522/pristavy-857808433.html

Приставы взыскали с отца экс-замминистра обороны 3 тысячи рублей

Приставы взыскали с отца экс-замминистра обороны 3 тысячи рублей - 22.05.2025, ПРАЙМ

Приставы взыскали с отца экс-замминистра обороны 3 тысячи рублей

Компания "Кристал Девелопмент", чей гендиректор является отцом бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и взятках, имеет... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T06:28+0300

2025-05-22T06:28+0300

2025-05-22T06:28+0300

россия

финансы

общество

вадим иванов

тимур иванов

мосгорсуд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857808433.jpg?1747884510

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Компания "Кристал Девелопмент", чей гендиректор является отцом бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и взятках, имеет задолженность по страховым взносам на сумму более 3 тысяч рублей, они будут принудительно взысканы, следует из данных федеральной службы судебных приставов и иных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что непогашенная задолженность за страховые взносы, включая пени ООО "Кристал Девелопмент" составляет 3 тысячи 6 рублей и 39 копеек. Генеральным директором компании с 19 августа 2024 года является отец бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, Вадим Иванов. Также ранее учредителем компании числилась бывшая жена Иванова - Светлана Захарова, но сейчас она таковой не является. Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в растрате и взятках. По версии следствия, Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Другое дело в отношении Тимура Иванова Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, общество , вадим иванов, тимур иванов, мосгорсуд