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"Рособоронэкспорт" назвал крупнейшие проекты ВПК России и Белоруссии - 22.05.2025, ПРАЙМ
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"Рособоронэкспорт" назвал крупнейшие проекты ВПК России и Белоруссии
"Рособоронэкспорт" назвал крупнейшие проекты ВПК России и Белоруссии - 22.05.2025, ПРАЙМ
"Рособоронэкспорт" назвал крупнейшие проекты ВПК России и Белоруссии
Ремонт и модернизация самолетов МиГ-29, боевых машин пехоты БМП-2 являются крупнейшими совместными проектами предприятий ВПК России и Белоруссии, заявил РИА... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T11:30+0300
2025-05-22T11:30+0300
промышленность
россия
бизнес
белоруссия
минск
москва
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Ремонт и модернизация самолетов МиГ-29, боевых машин пехоты БМП-2 являются крупнейшими совместными проектами предприятий ВПК России и Белоруссии, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев во время оружейной выставки MILEX 2025 в Минске. "Наиболее крупными проектами по совместному продвижению российской продукции на мировой рынок можно назвать ремонт и модернизацию самолетов МиГ-29, поставку авиадвигателей, ремонт и модернизацию боевых машин пехоты БМП-2, поставку противотанковых средств", - сказал Михеев. Он отметил высочайший уровень сотрудничества между Россией и Белоруссией, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб кооперации промышленности в области совместной разработки и производства современной продукции. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.
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промышленность, россия, бизнес, белоруссия, минск, москва, рособоронэкспорт
Промышленность, РОССИЯ, Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, МОСКВА, Рособоронэкспорт
11:30 22.05.2025
 
"Рособоронэкспорт" назвал крупнейшие проекты ВПК России и Белоруссии

"Рособоронэкспорт": модернизация МиГ-29 и БМП-2 - крупнейшие проекты с ВПК Белоруссии

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Ремонт и модернизация самолетов МиГ-29, боевых машин пехоты БМП-2 являются крупнейшими совместными проектами предприятий ВПК России и Белоруссии, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев во время оружейной выставки MILEX 2025 в Минске.
"Наиболее крупными проектами по совместному продвижению российской продукции на мировой рынок можно назвать ремонт и модернизацию самолетов МиГ-29, поставку авиадвигателей, ремонт и модернизацию боевых машин пехоты БМП-2, поставку противотанковых средств", - сказал Михеев.
Он отметил высочайший уровень сотрудничества между Россией и Белоруссией, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб кооперации промышленности в области совместной разработки и производства современной продукции.
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.
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