https://1prime.ru/20250522/proekty-857817457.html
"Рособоронэкспорт" назвал крупнейшие проекты ВПК России и Белоруссии
"Рособоронэкспорт" назвал крупнейшие проекты ВПК России и Белоруссии - 22.05.2025, ПРАЙМ
"Рособоронэкспорт" назвал крупнейшие проекты ВПК России и Белоруссии
Ремонт и модернизация самолетов МиГ-29, боевых машин пехоты БМП-2 являются крупнейшими совместными проектами предприятий ВПК России и Белоруссии, заявил РИА... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T11:30+0300
2025-05-22T11:30+0300
2025-05-22T11:30+0300
промышленность
россия
бизнес
белоруссия
минск
москва
рособоронэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/82693/00/826930066_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_0eee9c85ecb38bae014aa7aa30a07da4.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Ремонт и модернизация самолетов МиГ-29, боевых машин пехоты БМП-2 являются крупнейшими совместными проектами предприятий ВПК России и Белоруссии, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев во время оружейной выставки MILEX 2025 в Минске. "Наиболее крупными проектами по совместному продвижению российской продукции на мировой рынок можно назвать ремонт и модернизацию самолетов МиГ-29, поставку авиадвигателей, ремонт и модернизацию боевых машин пехоты БМП-2, поставку противотанковых средств", - сказал Михеев. Он отметил высочайший уровень сотрудничества между Россией и Белоруссией, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб кооперации промышленности в области совместной разработки и производства современной продукции. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.
https://1prime.ru/20250415/rosoboroneksport-856691756.html
белоруссия
минск
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82693/00/826930066_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_7503b8ca1351c23a0db560bee050736e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, бизнес, белоруссия, минск, москва, рособоронэкспорт
Промышленность, РОССИЯ, Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, МОСКВА, Рособоронэкспорт
"Рособоронэкспорт" назвал крупнейшие проекты ВПК России и Белоруссии
"Рособоронэкспорт": модернизация МиГ-29 и БМП-2 - крупнейшие проекты с ВПК Белоруссии
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Ремонт и модернизация самолетов МиГ-29, боевых машин пехоты БМП-2 являются крупнейшими совместными проектами предприятий ВПК России и Белоруссии, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев во время оружейной выставки MILEX 2025 в Минске.
"Наиболее крупными проектами по совместному продвижению российской продукции на мировой рынок можно назвать ремонт и модернизацию самолетов МиГ-29, поставку авиадвигателей, ремонт и модернизацию боевых машин пехоты БМП-2, поставку противотанковых средств", - сказал Михеев.
Он отметил высочайший уровень сотрудничества между Россией и Белоруссией, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб кооперации промышленности в области совместной разработки и производства современной продукции.
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.
"Рособоронэкспорт" впервые приедет на выставку IQDEX в Ираке