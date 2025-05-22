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"Рособоронэкспорт" назвал крупнейшие проекты ВПК России и Белоруссии

"Рособоронэкспорт" назвал крупнейшие проекты ВПК России и Белоруссии - 22.05.2025, ПРАЙМ

"Рособоронэкспорт" назвал крупнейшие проекты ВПК России и Белоруссии

Ремонт и модернизация самолетов МиГ-29, боевых машин пехоты БМП-2 являются крупнейшими совместными проектами предприятий ВПК России и Белоруссии, заявил РИА... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T11:30+0300

2025-05-22T11:30+0300

2025-05-22T11:30+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Ремонт и модернизация самолетов МиГ-29, боевых машин пехоты БМП-2 являются крупнейшими совместными проектами предприятий ВПК России и Белоруссии, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев во время оружейной выставки MILEX 2025 в Минске. "Наиболее крупными проектами по совместному продвижению российской продукции на мировой рынок можно назвать ремонт и модернизацию самолетов МиГ-29, поставку авиадвигателей, ремонт и модернизацию боевых машин пехоты БМП-2, поставку противотанковых средств", - сказал Михеев. Он отметил высочайший уровень сотрудничества между Россией и Белоруссией, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб кооперации промышленности в области совместной разработки и производства современной продукции. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.

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промышленность, россия, бизнес, белоруссия, минск, москва, рособоронэкспорт