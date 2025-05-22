https://1prime.ru/20250522/putin-857822905.html
Путин призвал хранить правду о Второй мировой войне
Путин призвал хранить правду о Второй мировой войне - 22.05.2025, ПРАЙМ
Путин призвал хранить правду о Второй мировой войне
Нынешнее и будущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, противостоять попыткам проявления расизма и ксенофобии. Об этом заявил глава... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T12:55+0300
2025-05-22T12:55+0300
2025-05-22T12:55+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Нынешнее и будущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, противостоять попыткам проявления расизма и ксенофобии. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. "И мы, и грядущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии, агрессивной политики порабощения", - подчеркнул Путин в обращении к участникам. Приветствие главы государства участникам Международной научной конференции, посвященной Дню спасения и освобождения, зачитал заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.
https://1prime.ru/20250521/putin-857776272.html
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россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
Путин призвал хранить правду о Второй мировой войне
Путин: нынешние и будущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Нынешнее и будущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, противостоять попыткам проявления расизма и ксенофобии. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
"И мы, и грядущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии, агрессивной политики порабощения", - подчеркнул Путин в обращении к участникам.
Приветствие главы государства участникам Международной научной конференции, посвященной Дню спасения и освобождения, зачитал заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.
Путин поручил сохранить выплаты для жителей Курской области