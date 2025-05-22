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ФАС должна внимательно следить за ценами на сельхозтехнику, заявил Путин
ФАС должна внимательно следить за ценами на сельхозтехнику, заявил Путин - 22.05.2025, ПРАЙМ
ФАС должна внимательно следить за ценами на сельхозтехнику, заявил Путин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна внимательно следить за ценами на сельскохозяйственную технику, хотя есть и объективные факторы роста цен, заявил | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:45+0300
2025-05-22T18:45+0300
2025-05-22T18:45+0300
экономика
сельхозтехника
владимир путин
сельское хозяйство
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна внимательно следить за ценами на сельскохозяйственную технику, хотя есть и объективные факторы роста цен, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, есть объективные факторы роста цен. Но тем не менее ФАС должна самым внимательным образом за этим следить. Надеюсь, что так и происходит", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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сельхозтехника, владимир путин, сельское хозяйство
Экономика, сельхозтехника, Владимир Путин, Сельское хозяйство
ФАС должна внимательно следить за ценами на сельхозтехнику, заявил Путин
Путин: ФАС должна внимательно следить за ценами на сельхозтехнику