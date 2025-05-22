Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС должна внимательно следить за ценами на сельхозтехнику, заявил Путин - 22.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250522/putin-857836261.html
ФАС должна внимательно следить за ценами на сельхозтехнику, заявил Путин
ФАС должна внимательно следить за ценами на сельхозтехнику, заявил Путин - 22.05.2025, ПРАЙМ
ФАС должна внимательно следить за ценами на сельхозтехнику, заявил Путин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна внимательно следить за ценами на сельскохозяйственную технику, хотя есть и объективные факторы роста цен, заявил | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:45+0300
2025-05-22T18:45+0300
экономика
сельхозтехника
владимир путин
сельское хозяйство
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна внимательно следить за ценами на сельскохозяйственную технику, хотя есть и объективные факторы роста цен, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, есть объективные факторы роста цен. Но тем не менее ФАС должна самым внимательным образом за этим следить. Надеюсь, что так и происходит", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
https://1prime.ru/20250522/tekhnika-857836049.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельхозтехника, владимир путин, сельское хозяйство
Экономика, сельхозтехника, Владимир Путин, Сельское хозяйство
18:45 22.05.2025
 
ФАС должна внимательно следить за ценами на сельхозтехнику, заявил Путин

Путин: ФАС должна внимательно следить за ценами на сельхозтехнику

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна внимательно следить за ценами на сельскохозяйственную технику, хотя есть и объективные факторы роста цен, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, есть объективные факторы роста цен. Но тем не менее ФАС должна самым внимательным образом за этим следить. Надеюсь, что так и происходит", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Посевная риса в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Минпромторг: рынок сельхозтехники в начале 2025 году упал на 24%
18:38
 
ЭкономикасельхозтехникаВладимир ПутинСельское хозяйство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала