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ФАС должна внимательно следить за ценами на сельхозтехнику, заявил Путин

ФАС должна внимательно следить за ценами на сельхозтехнику, заявил Путин - 22.05.2025, ПРАЙМ

ФАС должна внимательно следить за ценами на сельхозтехнику, заявил Путин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна внимательно следить за ценами на сельскохозяйственную технику, хотя есть и объективные факторы роста цен, заявил | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T18:45+0300

2025-05-22T18:45+0300

2025-05-22T18:45+0300

экономика

сельхозтехника

владимир путин

сельское хозяйство

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна внимательно следить за ценами на сельскохозяйственную технику, хотя есть и объективные факторы роста цен, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, есть объективные факторы роста цен. Но тем не менее ФАС должна самым внимательным образом за этим следить. Надеюсь, что так и происходит", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

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сельхозтехника, владимир путин, сельское хозяйство