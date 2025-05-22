https://1prime.ru/20250522/putin-857836840.html

Путин поручил главам регионов принять участие в восстановлении приграничья

Путин поручил главам регионов принять участие в восстановлении приграничья - 22.05.2025, ПРАЙМ

Путин поручил главам регионов принять участие в восстановлении приграничья

Президент России Владимир Путин дал поручение руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей принять участие в подготовке программы, направленной на... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T18:53+0300

2025-05-22T18:53+0300

2025-05-22T18:53+0300

владимир путин

белгородская область

брянская область

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей принять участие в подготовке программы, направленной на восстановление пострадавших приграничных регионов. Глава государства озвучил поручение в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции, обращаясь к руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей."Исходим из того, что вы примете участие в этой работе по подготовке программы (по восстановлению пострадавших приграничных субъектов РФ – ред.), о которой я сказал, в рабочем порядке", - сказал президент.

https://1prime.ru/20250522/programm-857834281.html

белгородская область

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владимир путин, белгородская область, брянская область