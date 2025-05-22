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Путин поручил главам регионов принять участие в восстановлении приграничья - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил главам регионов принять участие в восстановлении приграничья
Путин поручил главам регионов принять участие в восстановлении приграничья - 22.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил главам регионов принять участие в восстановлении приграничья
Президент России Владимир Путин дал поручение руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей принять участие в подготовке программы, направленной на... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:53+0300
2025-05-22T18:53+0300
владимир путин
белгородская область
брянская область
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей принять участие в подготовке программы, направленной на восстановление пострадавших приграничных регионов. Глава государства озвучил поручение в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции, обращаясь к руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей."Исходим из того, что вы примете участие в этой работе по подготовке программы (по восстановлению пострадавших приграничных субъектов РФ – ред.), о которой я сказал, в рабочем порядке", - сказал президент.
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владимир путин, белгородская область, брянская область
Владимир Путин, Белгородская область, Брянская область
18:53 22.05.2025
 
Путин поручил главам регионов принять участие в восстановлении приграничья

Путин поручил руководителям регионов принять участие в восстановлении приграничья

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
© POOL
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей принять участие в подготовке программы, направленной на восстановление пострадавших приграничных регионов.
Глава государства озвучил поручение в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции, обращаясь к руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей.
"Исходим из того, что вы примете участие в этой работе по подготовке программы (по восстановлению пострадавших приграничных субъектов РФ – ред.), о которой я сказал, в рабочем порядке", - сказал президент.
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов
17:50
 
Владимир ПутинБелгородская областьБрянская область
 
 
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