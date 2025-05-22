https://1prime.ru/20250522/putin-857836840.html
Путин поручил главам регионов принять участие в восстановлении приграничья
Путин поручил главам регионов принять участие в восстановлении приграничья - 22.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил главам регионов принять участие в восстановлении приграничья
Президент России Владимир Путин дал поручение руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей принять участие в подготовке программы, направленной на... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:53+0300
2025-05-22T18:53+0300
2025-05-22T18:53+0300
владимир путин
белгородская область
брянская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/15/857775962_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_6421bec1544f66e63ce85a1ad3012c82.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей принять участие в подготовке программы, направленной на восстановление пострадавших приграничных регионов. Глава государства озвучил поручение в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции, обращаясь к руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей."Исходим из того, что вы примете участие в этой работе по подготовке программы (по восстановлению пострадавших приграничных субъектов РФ – ред.), о которой я сказал, в рабочем порядке", - сказал президент.
https://1prime.ru/20250522/programm-857834281.html
белгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/15/857775962_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_c8235c63e3355ecc21fce83936e59d81.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, белгородская область, брянская область
Владимир Путин, Белгородская область, Брянская область
Путин поручил главам регионов принять участие в восстановлении приграничья
Путин поручил руководителям регионов принять участие в восстановлении приграничья
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей принять участие в подготовке программы, направленной на восстановление пострадавших приграничных регионов.
Глава государства озвучил поручение в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции, обращаясь к руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей.
"Исходим из того, что вы примете участие в этой работе по подготовке программы (по восстановлению пострадавших приграничных субъектов РФ – ред.), о которой я сказал, в рабочем порядке", - сказал президент.
Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов