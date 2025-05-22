https://1prime.ru/20250522/putin-857837263.html

Путин назвал развитие автомобильного туризма в РФ важным направлением

Путин назвал развитие автомобильного туризма в РФ важным направлением - 22.05.2025, ПРАЙМ

Путин назвал развитие автомобильного туризма в РФ важным направлением

Президент РФ Владимир Путин назвал важным направлением развитие автомобильного туризма в России. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T18:56+0300

2025-05-22T18:56+0300

2025-05-22T18:56+0300

экономика

владимир путин

максим решетников

бизнес

туризм

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал важным направлением развитие автомобильного туризма в России. "Кстати, смотрю, у меня тут альбом лежит - "Развитие автотуризма в России". Это вы направили, Максим Геннадьевич?" - обратился глава государства на совещании с членами кабмина к министру экономического развития Максиму Решетникову. В ходе совещания министр в своем докладе отметил, что с учетом ограничений по авиации и роста пассажиропотока на железнодорожных маршрутах существенный прирост в туризме придется именно на автомобильные поездки. "Существует уже 82 турмаршрута, еще 117 у нас с регионами в проработке", - сказал Решетников. Путин согласился с ним, что автотуризм - интересное направление, которое необходимо развивать в стране. "Очень интересное, важное направление. Согласен", - сказал президент.

https://1prime.ru/20250411/chernyshenko-856606622.html

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владимир путин, максим решетников, бизнес, туризм