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Путин назвал развитие автомобильного туризма в РФ важным направлением - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин назвал развитие автомобильного туризма в РФ важным направлением
Путин назвал развитие автомобильного туризма в РФ важным направлением - 22.05.2025, ПРАЙМ
Путин назвал развитие автомобильного туризма в РФ важным направлением
Президент РФ Владимир Путин назвал важным направлением развитие автомобильного туризма в России. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:56+0300
2025-05-22T18:56+0300
экономика
владимир путин
максим решетников
бизнес
туризм
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал важным направлением развитие автомобильного туризма в России. "Кстати, смотрю, у меня тут альбом лежит - "Развитие автотуризма в России". Это вы направили, Максим Геннадьевич?" - обратился глава государства на совещании с членами кабмина к министру экономического развития Максиму Решетникову. В ходе совещания министр в своем докладе отметил, что с учетом ограничений по авиации и роста пассажиропотока на железнодорожных маршрутах существенный прирост в туризме придется именно на автомобильные поездки. "Существует уже 82 турмаршрута, еще 117 у нас с регионами в проработке", - сказал Решетников. Путин согласился с ним, что автотуризм - интересное направление, которое необходимо развивать в стране. "Очень интересное, важное направление. Согласен", - сказал президент.
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владимир путин, максим решетников, бизнес, туризм
Экономика, Владимир Путин, Максим Решетников, Бизнес, Туризм
18:56 22.05.2025
 
Путин назвал развитие автомобильного туризма в РФ важным направлением

Путин назвал важным направлением развитие автомобильного туризма в России

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
© POOL
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал важным направлением развитие автомобильного туризма в России.
"Кстати, смотрю, у меня тут альбом лежит - "Развитие автотуризма в России". Это вы направили, Максим Геннадьевич?" - обратился глава государства на совещании с членами кабмина к министру экономического развития Максиму Решетникову.
В ходе совещания министр в своем докладе отметил, что с учетом ограничений по авиации и роста пассажиропотока на железнодорожных маршрутах существенный прирост в туризме придется именно на автомобильные поездки. "Существует уже 82 турмаршрута, еще 117 у нас с регионами в проработке", - сказал Решетников.
Путин согласился с ним, что автотуризм - интересное направление, которое необходимо развивать в стране. "Очень интересное, важное направление. Согласен", - сказал президент.
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ЭкономикаВладимир ПутинМаксим РешетниковБизнесТуризм
 
 
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