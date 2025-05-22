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Путин поручил определить задачи по восстановлению приграничья
Путин поручил определить задачи по восстановлению приграничья - 22.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил определить задачи по восстановлению приграничья
Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министрв соместно с главами приграничных субъектов РФ определять первоочередные задачи, направленные на... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T19:24+0300
2025-05-22T19:24+0300
2025-05-22T19:24+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министрв соместно с главами приграничных субъектов РФ определять первоочередные задачи, направленные на восстановление пострадавших районов. На совещании с правительством в четверг глава государства поручил Минэкономразвития совместно с коллегами из администрации президента в максимально короткие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей.Также президент попросил Министерство обороны, МВД, МЧС и другие ведомства подключиться к разработке и реализации программы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил оказать региону финансовую помощь для частичной компенсации аренды жилья для жителей, отселения ряда пострадавших населенных пунктов, а также для восстановления предприятий. "Я попрошу коллег из правительства определить вместе с губернатором, что является неотложным, первоочередным, на что нужно отреагировать оперативно, прямо сейчас, и что следует заносить в эту программу, о которой мы только что говорили. И соответствующим образом представить мне потом предложения и результаты реализованных уже просьб со стороны губернатора", - отреагировал глава государства. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил Путина за оперативную работу над решением проблем жителей области и заявил, что в регионе уже подготовлен перечень объектов, подлежащих восстановлению. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сказал, что сейчас в регионе нет "горящих" вопросов, решение которых требует помощи. Он выразил благодарность президенту за решение подготовить программу для приграничных территорий. "Тогда вместе с правительством, пожалуйста, проработайте вопросы, о которых мы говорили", - обратился президент к Богомазу
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владимир путин, александр хинштейн, белгородская область
Владимир Путин, Александр Хинштейн, Белгородская область
Путин поручил определить задачи по восстановлению приграничья
Путин поручил кабмину и главам приграничных регионов определить задачи по восстановлению
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министрв соместно с главами приграничных субъектов РФ определять первоочередные задачи, направленные на восстановление пострадавших районов.
На совещании с правительством в четверг глава государства поручил Минэкономразвития совместно с коллегами из администрации президента в максимально короткие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей.
Также президент попросил Министерство обороны, МВД, МЧС и другие ведомства подключиться к разработке и реализации программы.
Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил оказать региону финансовую помощь для частичной компенсации аренды жилья для жителей, отселения ряда пострадавших населенных пунктов, а также для восстановления предприятий.
"Я попрошу коллег из правительства определить вместе с губернатором, что является неотложным, первоочередным, на что нужно отреагировать оперативно, прямо сейчас, и что следует заносить в эту программу, о которой мы только что говорили. И соответствующим образом представить мне потом предложения и результаты реализованных уже просьб со стороны губернатора", - отреагировал глава государства.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил Путина за оперативную работу над решением проблем жителей области и заявил, что в регионе уже подготовлен перечень объектов, подлежащих восстановлению.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сказал, что сейчас в регионе нет "горящих" вопросов, решение которых требует помощи. Он выразил благодарность президенту за решение подготовить программу для приграничных территорий. "Тогда вместе с правительством, пожалуйста, проработайте вопросы, о которых мы говорили", - обратился президент к Богомазу