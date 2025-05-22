https://1prime.ru/20250522/putin-857838111.html

Путин поручил определить задачи по восстановлению приграничья

Путин поручил определить задачи по восстановлению приграничья - 22.05.2025, ПРАЙМ

Путин поручил определить задачи по восстановлению приграничья

Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министрв соместно с главами приграничных субъектов РФ определять первоочередные задачи, направленные на... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T19:24+0300

2025-05-22T19:24+0300

2025-05-22T19:24+0300

владимир путин

александр хинштейн

белгородская область

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министрв соместно с главами приграничных субъектов РФ определять первоочередные задачи, направленные на восстановление пострадавших районов. На совещании с правительством в четверг глава государства поручил Минэкономразвития совместно с коллегами из администрации президента в максимально короткие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей.Также президент попросил Министерство обороны, МВД, МЧС и другие ведомства подключиться к разработке и реализации программы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил оказать региону финансовую помощь для частичной компенсации аренды жилья для жителей, отселения ряда пострадавших населенных пунктов, а также для восстановления предприятий. "Я попрошу коллег из правительства определить вместе с губернатором, что является неотложным, первоочередным, на что нужно отреагировать оперативно, прямо сейчас, и что следует заносить в эту программу, о которой мы только что говорили. И соответствующим образом представить мне потом предложения и результаты реализованных уже просьб со стороны губернатора", - отреагировал глава государства. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил Путина за оперативную работу над решением проблем жителей области и заявил, что в регионе уже подготовлен перечень объектов, подлежащих восстановлению. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сказал, что сейчас в регионе нет "горящих" вопросов, решение которых требует помощи. Он выразил благодарность президенту за решение подготовить программу для приграничных территорий. "Тогда вместе с правительством, пожалуйста, проработайте вопросы, о которых мы говорили", - обратился президент к Богомазу

https://1prime.ru/20250522/programm-857834281.html

белгородская область

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владимир путин, александр хинштейн, белгородская область