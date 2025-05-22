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В Москве застройщики начали внедрять десятилетнюю рассрочку
В Москве застройщики начали внедрять десятилетнюю рассрочку - 22.05.2025, ПРАЙМ
В Москве застройщики начали внедрять десятилетнюю рассрочку
Московские застройщики в 2025 году начали внедрять десятилетнюю рассрочку, похожую на лизинг, пока такой вариант готовы предложить 2% девелоперов, подсчитали в... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T10:38+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Московские застройщики в 2025 году начали внедрять десятилетнюю рассрочку, похожую на лизинг, пока такой вариант готовы предложить 2% девелоперов, подсчитали в "Инком-недвижимости". "В 2025 году впервые на московском рынке новостроек появилась рассрочка до десяти лет, и пока застройщики делают пробные шаги в данном направлении – только 2% из них внедряют эту программу. Именно она очень похожа на лизинг <...>. Можно сказать, что рынок сейчас ищет замену дорогой ипотеке, и длительная рассрочка с элементами лизинга как раз является достойной альтернативой. Но покупателям следует учитывать и нюансы данной схемы: например, скидки при ней не предусмотрены, и в зависимости от размера первоначального взноса возможно увеличение стоимости", - приводятся в сообщении слова директора направления "Новостройки" риелторской компании Валерия Кочеткова. В нем указывается, что покупатель по этой схеме может жить в квартире сразу после выдачи ключей, но собственником становится после полной выплаты ее стоимости. Первоначальный взнос - от 15%. Кроме того, застройщики в целом стали предлагать более длительную рассрочку. "Если до 2023 года краткосрочной считалась рассрочка на срок от трех до шести месяцев, то сегодня это уже два-три года – ее можно оформить и в строящихся, и в готовых проектах. Такую рассрочку предоставляют 80% застройщиков в Москве. Длительной сейчас считается рассрочка от пяти лет – этот вариант встречается в проектах 18% девелоперов", - резюмировал Кочетков.
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бизнес, финансы, москва
Недвижимость, Бизнес, Финансы, МОСКВА
В Москве застройщики начали внедрять десятилетнюю рассрочку
"Инком-недвижимость": в Москве начали внедрять десятилетнюю рассрочку
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Московские застройщики в 2025 году начали внедрять десятилетнюю рассрочку, похожую на лизинг, пока такой вариант готовы предложить 2% девелоперов, подсчитали в "Инком-недвижимости".
"В 2025 году впервые на московском рынке новостроек появилась рассрочка до десяти лет, и пока застройщики делают пробные шаги в данном направлении – только 2% из них внедряют эту программу. Именно она очень похожа на лизинг <...>. Можно сказать, что рынок сейчас ищет замену дорогой ипотеке, и длительная рассрочка с элементами лизинга как раз является достойной альтернативой. Но покупателям следует учитывать и нюансы данной схемы: например, скидки при ней не предусмотрены, и в зависимости от размера первоначального взноса возможно увеличение стоимости", - приводятся в сообщении слова директора направления "Новостройки" риелторской компании Валерия Кочеткова.
В нем указывается, что покупатель по этой схеме может жить в квартире сразу после выдачи ключей, но собственником становится после полной выплаты ее стоимости. Первоначальный взнос - от 15%.
Кроме того, застройщики в целом стали предлагать более длительную рассрочку.
"Если до 2023 года краткосрочной считалась рассрочка на срок от трех до шести месяцев, то сегодня это уже два-три года – ее можно оформить и в строящихся, и в готовых проектах. Такую рассрочку предоставляют 80% застройщиков в Москве. Длительной сейчас считается рассрочка от пяти лет – этот вариант встречается в проектах 18% девелоперов", - резюмировал Кочетков.
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