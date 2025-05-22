https://1prime.ru/20250522/rosnedra--857832466.html

Роснедра ожидают роста мирового потребления лития в 4 раза

Роснедра ожидают роста мирового потребления лития в 4 раза - 22.05.2025, ПРАЙМ

Роснедра ожидают роста мирового потребления лития в 4 раза

Мировое потребление лития за следующие 10 лет может вырасти с 200 тысяч тонн в год до 800 тысяч, заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T16:56+0300

2025-05-22T16:56+0300

2025-05-22T16:56+0300

экономика

роснедра

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мировое потребление лития за следующие 10 лет может вырасти с 200 тысяч тонн в год до 800 тысяч, заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) Олег Казанов в ходе сессии "Недропользование и экология: глобальные вызовы и сохранение баланса". "За следующие 10 лет мы увидим рост потребления лития примерно от 200 тысяч тонн в мире до 800 тысяч тонн. Хотя тут с прогнозами надо быть очень осторожным, потому что бывают самосбывающиеся пророчества, а бывают самонесбывающиеся", - сказал он. "У нас 18 месторождений суммарными запасами примерно в 3,5 миллиона тонн лития. Это много, но имеющиеся прогнозы настолько агрессивны, показывают настолько быстрый рост потребления... если они правдивы, то в период примерно после 2042 года нам перестанет хватать лития", - добавил он. "Это как раз ситуация говорит о том, что, ребята, не суетимся, спокойно двигаемся вперёд, но постепенно начинаем подготавливать новые источники взамен тех, которые в этот момент уже будут выбывать", - указал Казанов. По его словам, рынки металлов высоких технологий будут развиваться, что будет приводить к последствиям для сырьевого сектора в долгосрочном периоде, но главными бенефициарами этого процесса будут привычные промышленные металлы - в основном медь, затем никель, кобальт, в меньшей степени - марганец. "Получается, вот по этой группе металлов, например, медь, никель, кобальт, практически 100% мирового прироста потребления обеспечиваются отраслями новой энергетики, зелёной экономики", - добавил он. "Отсюда вывод, что глобальная экологическая повестка, она уже сама по себе создаёт значительный спрос на основные виды сырья, как на промышленные виды сырья, так и на те металлы, которые мы сейчас с лёгкой руки называем металлами высоких технологий", - заключил Казанов.

https://1prime.ru/20250515/zoloto-857592372.html

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роснедра